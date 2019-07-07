拉加德掌歐央行 勢重啟QE 擅長談判 惟無央行貨幣經驗

資料來源：路透社、《華爾街日報》

倘接掌歐洲央行，拉加德將面臨很多重大挑戰，在歐洲央行的政策工具所剩無幾的情况下，要重振歐元區經濟。當前歐元區通脹低迷，通脹率只有1.2%，遠低於歐央行所訂的略低於2%的目標。目前歐洲央行的存款利率為負0.4厘。鑑於利率已在極低水平，進一步降低對歐元區銀行弊多於利，市場對歐洲央行實際擁有多少火力存在疑問。拉加德以往一直對歐央行的超寬鬆貨幣政策表示支持，外界預期她在上任首年會實施第二輪量寬計劃（QE2）。這些措施可能會在拉加德履新前公布，以消除她可能面臨的壓力。

資深政客 有助說服德國增開支

路透社指出，63歲的拉加德作為資深政客，將提升歐洲央行的聲望，並使其成為更善於將信息傳達給公眾的機構。她或能以外交技巧，說服德國提高開支，緩和歐元區的經濟放緩局面，反觀即將離任的歐洲央行行長德拉吉未能完成這重任。

不過德拉吉所帶領的貨幣政策團隊，過去5年設計了世上最大的非常規貨幣政策測試。當前疲弱的經濟環境，反映刺激措施的必要。由於缺乏貨幣專業知識，拉加德日後似乎只會擔任聆聽、溝通、仲裁的角色，而不是設計新政策的大腦，令歐洲央行首席經濟學家連恩（Philip Lane）等承擔更大的責任。

多名貨幣專家流失惹人憂慮

與拉加德相反，德拉吉是經濟學博士，是歐洲央行智囊團的首領，率領歐元區最優秀的專家制定政策。他的多名同事透露，擴大和延長債券購買計劃等重大決策，都是由德拉吉拍板，政策會議只是討論細節。德拉吉在上月還堅定地把政策寬鬆列為選項，似乎在為政策延續作準備。

他在2012年歐債危機講話時承諾，要不惜一切代價捍衛歐元，助歐元區避免解體。荷蘭國際集團（ING）經濟分析師Carsten Brzeski向路透社稱，現在問題是，隨着前首席經濟學家普雷特（Peter Praet）、前副總裁康斯坦西歐（Vitor Constancio）及德拉吉離去，是否有足夠的貨幣政策專家填補空缺？歐洲央行執行委員會可能只剩下連恩一位真正的貨幣經濟學家。

分析﹕彈藥近耗盡 貨幣政策作用減

有分析認為，拉加德要管理數百名經濟學博士在內的IMF團隊，以及定期與央行官員打交道的經歷，足以彌補其缺乏正規經濟學訓練的不足，預期她未來可能更多擔任聆聽者的角色，讓歐洲央行管理委員會在塑造政策方面發揮更大作用。不過由於歐洲央行的政策彈藥已大致用盡，如今最大的手段是財政政策，而財政政策是由歐盟成員國決定，而非歐洲央行。以政治手腕推動歐盟國家合作正是拉加德的長處。百達財富管理策略師Frederik Ducrozet向路透社稱，市場期待拉加德能以自己的方式，推動德國採取更積極的財政政策。

明報記者 黃展翹

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