聯儲局重申對減息持開放態度

該貨幣政策報告稱：「儘管消費有所回升，但第二季數據表明GDP增長放緩，因淨出口和庫存的貢獻逆轉，商業投資的推動力進一步減弱。」報告重申6月聯邦公開市場委員會聲明中的措辭，稱官員將密切關注接下來的數據，並「採取適當措施維持經濟擴張」。

另外，聯儲局公布的日程顯示，美國總統特朗普和聯儲局主席鮑威爾在5月20日下午通話5分鐘，通話數小時後鮑威爾在亞特蘭大聯儲金融市場會議上發表演講。特朗普今年4月11日在未有事先安排下致電鮑威爾，並通話5分鐘，鮑威爾當晚曾向民主黨議員保證，將會維護聯儲會獨立運作，不受政治壓力影響。

特朗普鮑威爾5月20日通話5分鐘

特朗普則繼續「發功」，他提名的聯儲局理事候選人之一Judy Shelton上周五稱，聯儲局應繼續為成長中的美國經濟提供流動性支持。

Shelton說，美國經濟沒有通脹升溫的迹象，6月就業數據的強勁表現，反映政府促進經濟成長的政策奏效。

白宮經濟顧問庫德洛表示，儘管經濟強勁且最新的非農就業報告較佳，聯儲會還是應該降低利率。他在上周五接受彭博電視採訪時稱，「他們（聯儲局）應該收回此前的加息，由於全球經濟疲軟，購買保險並非壞事。」