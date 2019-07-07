美股上周五回軟 納指一周仍升2%

【明報專訊】美國6月非農新增職位大幅反彈，市場減息預期降溫，道指收市跌43點或0.16%，報26,922點；標指跌5點或0.18%，收報2990點，終止過去三個交易日連續創新高；納指跌8點或0.1%，收報8161點。一周累計，道指、標指、納指分別升1.21%、1.65%和1.94%。
恒指夜期低水82點
聯邦基金利率期貨最新顯示，市場料當局7月96.5%機會減息0.25厘，較之前100%有顯著差別。
不過，彭博社引述富國銀行外匯策略師Brendan McKenna通過電子郵件表示，「穩固的」美國就業報告不足以阻止美聯儲本月減息。
恒指夜期低水82點，報28,693點。港股ADR比例指數跌0.57%，報28,611點，騰訊（0700）ADR折合港元報355.54元，較港收市低1.18%。內銀股受壓，建行（0939）、中行（3988）、工行（1398）折合港元報6.2元、3.25元及5.5元，較港收市低1.12%、1.03%及0.86%。
美匯走強 金價顯著回落
道指成分股方面，3M跌1.7%，報172美元，是跌幅最大及拖累道指最多的成分股，高盛則升0.90%，報207.09美元，為升幅最大。
National Securities首席市場策略師Arthur Hogan表示，企業大量收益已被入帳，上半年標指累升約19%，形容是個好開始。
市場對美國經濟及貿易仍有擔憂，雖然中美重啟談判，但在G20峰會上，幾乎沒有達成任何協議，投資者意識到市場開始欠缺新的利好消息。
TDAmeritrade買賣策略經理Shawn Cruz認為，投資者開始感到麻木，再創新高會變得愈來愈難。
美元匯價走強，金價顯著回落，紐約8月期金周五收市跌20.80美元或1.5%，每盎司報1400.10美元，一周累計跌1%。期金於周三曾經升至6年收市新高1420.9美元。