美股上周五回軟 納指一周仍升2%

恒指夜期低水82點

聯邦基金利率期貨最新顯示，市場料當局7月96.5%機會減息0.25厘，較之前100%有顯著差別。

不過，彭博社引述富國銀行外匯策略師Brendan McKenna通過電子郵件表示，「穩固的」美國就業報告不足以阻止美聯儲本月減息。

恒指夜期低水82點，報28,693點。港股ADR比例指數跌0.57%，報28,611點，騰訊（0700）ADR折合港元報355.54元，較港收市低1.18%。內銀股受壓，建行（0939）、中行（3988）、工行（1398）折合港元報6.2元、3.25元及5.5元，較港收市低1.12%、1.03%及0.86%。

美匯走強 金價顯著回落

道指成分股方面，3M跌1.7%，報172美元，是跌幅最大及拖累道指最多的成分股，高盛則升0.90%，報207.09美元，為升幅最大。

National Securities首席市場策略師Arthur Hogan表示，企業大量收益已被入帳，上半年標指累升約19%，形容是個好開始。

市場對美國經濟及貿易仍有擔憂，雖然中美重啟談判，但在G20峰會上，幾乎沒有達成任何協議，投資者意識到市場開始欠缺新的利好消息。

TDAmeritrade買賣策略經理Shawn Cruz認為，投資者開始感到麻木，再創新高會變得愈來愈難。

美元匯價走強，金價顯著回落，紐約8月期金周五收市跌20.80美元或1.5%，每盎司報1400.10美元，一周累計跌1%。期金於周三曾經升至6年收市新高1420.9美元。