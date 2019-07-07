「龍牀盤」菁雋首日收1400票 減價加佣奏效 逾千人排隊參觀

明報記者 甘潔瑩

菁雋重推，變成3年來入場門檻最低的新盤，市場反應熱烈，發展商昨日早上11時起，正式對外開放菁雋現樓供參觀，不少準買家欲一睹「龍牀盤」真身，於現樓開放前已有市民排隊等候，現樓開放不足15分鐘，已吸引數百人等候，高峰時人數更多逾千人，排隊人龍更圍繞物業一圈，烈日當空之下，不少準買家汗流浹背，有的撐傘等候，其間大廈升降機更發生故障，令排隊人士需要等候更長的時間，才能上樓參觀。

代理佣金由去年3%加至5%

發展商減價推售的同時，亦調高代理佣金，由去年首推時的樓價3%，調高至樓價5%，若市場成交達100宗，佣金更跳至樓價6%，較去年推售時多出1倍佣金，同時亦意味發展商將於短期內加推單位，反映發展商去貨心切。菁雋昨日亦同步收票，每名買家最多可入2票，昨日單日收逾1400票認購，以加推36伙計，超額認購38倍，若以每張本票5萬元計，凍資金額7000萬元。

麗城花園3房1052萬沽

至於二手市場方面，荃灣麗城花園一個海景優質戶以千萬元易手，中原地產高級分行經理張子榮表示，該單位為麗城花園3期5座中層E室，屬實用面積728方呎套3房戶，享東南全海景致，成交價1052萬元，實呎14451元，同類單位於今年4月以1088萬元易手，即上述成交單位較高位差36萬元或3.3%。原業主於1993年以350萬元購入，持貨26年，帳面獲利702萬元，物業升值逾2倍。

翠怡額印鬆綁大賺230萬

另青衣翠怡花園則錄額印鬆綁貨大賺個案。利嘉閣地產首席聯席市務董事彭錦添表示，該單位8座低層G室，屬實用面積368方呎兩房戶，成交價600萬元，折合實呎價16,304元。原業主於2016年4月以約370萬元購入物業，持貨滿3年，SSD鬆綁後易手，獲利230萬元，物業升值約62%。他補充，屋苑本月暫錄2宗成交，平均實呎15,853元。