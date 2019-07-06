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2019年7月6日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
百威招股 部分銀行孖展息逾3厘 首日孖展75億 超購1倍
坤集團首掛升1.32倍 每手賺5280元
銀行公會料HIBOR短期內仍偏高
港股乏方向 全日成交562億
10月8日起收市競價時段適用所有證券基金
穆迪憂2047年前 港失一國兩制評級
新城餘震 大行勁劈目標價四成 評級機構憂主席醜聞損聲譽 影響融資成本
新城：惶恐不安 為事件表歉意
指告別黃金時代 花旗削吉利目標價43％
日清11年來首加出廠價
科特迪瓦政府：中鐵建合同「不存在」
海航13億賣北京物管股權
科創板7月22日啟動 25股首掛牌
白宮再向聯儲局施壓減息 非農新職激增 美股早段先跌後回穩
美拉15國聯署指控 歐盟不合理限制農產品
希臘國債「垃圾」變黃金
最高收入一成人 獲全球一半薪酬
CCL首破190點 半年累升逾9% 未反映G20後中美關係緩和
尹柏權1.3億破頂價 購禮頓山相連戶
朗濤批預售 涉723伙最快本月推
恒地蕉坑申增樓面 近九成反對
英皇1.2億增持崇華大廈3伙
海之戀全‧城滙累錄457宗租賃
陸振球：中港融合 商界熱年輕人冷
周末睇樓好去處
OMA OMA綠意盎然 度假概念設計
SKY OMA大宅 連逾千呎天台
同區另兩大新盤涉逾3500伙
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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百威招股 部分銀行孖展息逾3厘 首日孖展75億 超購1倍
坤集團首掛升1.32倍 每手賺5280元
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10月8日起收市競價時段適用所有證券基金
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