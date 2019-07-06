陸振球：中港融合 商界熱年輕人冷

說到樓巿，大家自然關心息口走勢，昨晚美國開巿前的利率期貨反映，巿場預期本月尾美國聯儲局議息後將宣布減息0.25厘的機會率高達71%多，而預期減息0.5厘的機率也超過28%（見圖1），不過在香港時間晚上八時半公布就業數據後，美國10年期債息由大約1.96厘反彈至2.06厘，相信本月美國減息機會仍極高。

美港拆息走勢或相反

有趣的是，美國息率走勢向下，但香港拆息卻挾上，銀行的1個月拆息直逼3厘的為11年多高位（見圖2），有說是因為百威啤酒（1876）上巿而抽緊了巿場資金所致，不過筆者也聽到一些有趣的分析，指是因為近期香港政治動盪，因不想出現港元走弱而導致有撤資的形象，所以有銀行收到指令不拆放資金挾高拆息以達到推高港元的效果，當然這可能只是猜想難有佐證，不過至少可以告訴大家，就算是美國本月尾真的減息，香港不但不一定跟隨，更有可能是你減我加。

大家都知道銀行不是善堂，現在中小銀行要向大銀行拆借資金的息率接近3厘，但顧客支付的拆息按揭息率一般僅是2厘多，如拆息不回落，中小銀行的按揭便是「蝕住做」，那香港銀行遲早加息，似乎是高概率的事。

今年樓價雖拗腰回升，甚至再創新高，和去年上半年不同的是，去年發展商見樓價愈升愈高，所以求價不求量的捂盤不賣，甚至有數百伙的大盤可以每次只拿一至兩個招標，直至現在備受反《引渡條例》修訂人士指摘的特首林鄭月娥推出新盤空置稅等措施後，賣樓才開始正常化，今年上半年樓價由低位升逾一升，但以每半年計算的新盤買賣登記卻是2004年以後的新高，錄得金額更是歷史新高（見圖3），如沒有新樓空置稅，現在的樓價指數可能不是經過11個月才再破頂，說林鄭上任後沒做過好事，又似乎有欠公允。

寫字樓租戶長遠樂觀

高力國際最近發表了《2019年度香港寫字樓租戶問卷調查報告》，調查訪問來自363名不同行業的租戶，包括金融保險業、採購與物流業、零售和批發業，以及數碼新媒體產業 （Technology, Media and Telecoms），而訪問正值國際貿易摩擦升溫與本地政治局勢轉趨緊張之時，正好捕捉了租戶的心態轉變。調查發現，雖然有更多租戶對未來12個月的業務前景抱觀望態度，而縱使短期內市場會波動，租戶對香港寫字樓市場長遠的前景仍然有信心。其中41%受訪者計劃未來三年會繼續擴張，主要受新興創新科技行業及大灣區發展規劃帶來的新機遇所帶動。

多個行業均憂貿易戰

調查亦發現，租戶普遍認為「全球經濟預測放緩」（35%） ，和「中美貿易戰」（32%） 是未來三年最有可能影響其業務發展前景的因素。雖然大部分行業都認為「經濟放緩」是影響業務發展前景的因素，但船運與貿易業、銀行和金融業，以及零售與批發業最擔心的仍然是「中美貿易戰」。來自房地產與建造業的租戶則表示「大灣區規劃」（20%）會是影響其業務前景的最大因素。

大灣區推動寫字樓需求

高力指出，大灣區規劃旨在打造區內成為全球金融服務、貿易、物流及休閒中心。大灣區城巿人才的整合、資本流和業務往來的增加，皆有助推動本港寫字樓需求。有五分之一（約20%）的受訪租戶指因應大灣區發展，他們正計劃增加本港業務的規模，另外有14%受訪者表示有意擴展大灣區內其他城巿的業務（見圖4）。

當不少香港的年輕人和政客抗拒中港融合，但商界卻似積極配合大灣區規劃帶來的發展機遇！

[陸振球 樓市解碼]