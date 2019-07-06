恒地蕉坑申增樓面 近九成反對

擬建單位由795伙大增至2250伙

資料顯示，蕉坑項目於2016年10月獲「開綠燈」通過，恒地早前遞交新發展方案，維持分兩個地盤發展，南面A地盤佔地約15.2萬方呎，將交由政府作公營房屋發展，計劃興建3幢17層高住宅，較原先少1幢，但伙數由289伙增至912伙，加幅2.2倍，佔項目總供應四成。西面B地盤將由恒地作私宅發展，擬建6幢11至16層高的住宅，提供1338伙，物業座數較舊方案多1幢，單位數目由506伙大幅增加1.6倍至1338伙，每伙平均面積約645方呎，單位間隔由開放式戶至4房。

興勝中央工廈申放寬地積比獲批

另興勝創建（0896）早前就葵涌打磚坪街57至61號中央工業大廈向城規會申請放寬地積比率作重建，地積比率由9.5倍增加20%至11.4倍，涉及總樓面面積277,442方呎，以重建為1幢29層高新式工廈。