恒地蕉坑申增樓面 近九成反對

【明報專訊】恒地（0012）積極改劃旗下發展項目，早前就旗下已獲「開綠燈」作公私營發展的大埔蕉坑項目向城規會申請改劃土地，增加單位供應至2250伙，項目昨日截收意見書，城規會暫收47份意見書，當中近九成反對，其中大埔區區議員陳笑權指，項目單位數目由795伙增加1.8倍至2250伙，若以每戶4人居住計，預算帶來新人口9000人，以目前該地段交通配套不足，加上沒有濕貨市場及購物商場，居民猶如在「孤島」生活，故反對有關申請。
擬建單位由795伙大增至2250伙
資料顯示，蕉坑項目於2016年10月獲「開綠燈」通過，恒地早前遞交新發展方案，維持分兩個地盤發展，南面A地盤佔地約15.2萬方呎，將交由政府作公營房屋發展，計劃興建3幢17層高住宅，較原先少1幢，但伙數由289伙增至912伙，加幅2.2倍，佔項目總供應四成。西面B地盤將由恒地作私宅發展，擬建6幢11至16層高的住宅，提供1338伙，物業座數較舊方案多1幢，單位數目由506伙大幅增加1.6倍至1338伙，每伙平均面積約645方呎，單位間隔由開放式戶至4房。
興勝中央工廈申放寬地積比獲批
另興勝創建（0896）早前就葵涌打磚坪街57至61號中央工業大廈向城規會申請放寬地積比率作重建，地積比率由9.5倍增加20%至11.4倍，涉及總樓面面積277,442方呎，以重建為1幢29層高新式工廈。