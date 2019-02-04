朗濤批預售 涉723伙最快本月推

鷹君2014年以24.12億元投得朗濤所處的白石角地皮，項目提供723伙，涵蓋1至4房戶，實用面積約350至2000方呎。市場消息指出，鷹君擬本月中下旬開放設於旺角朗豪坊的朗濤示範單位及開售。

另外兩個上月獲批預售新盤為已開售的永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA和新世界（0017）元朗瑧頤，分別涉466和313伙。

鴨脷洲地王項目申預售 涉289伙

6月新申預售樓花同意書的新盤只有內房龍光（3380）和合景泰富（1813）合作的鴨脷洲利南道66號項目、涉289伙，料2022年3月落成。截至6月，滾存待批樓花共10,820伙，按月減少10%。美聯首席分析師劉嘉輝表示，雖然上月只有鴨脷洲利南道項目289伙新申預售，惟以半年計，上半年新申預售單位仍達7245伙，較去年同期6393伙高出13%。

新盤銷售方面，上半年賣樓王新地（0016）系內將軍澳天晉透過招標，以3948萬元售出第3座48樓D室，實用面積1410方呎連平台、天台，實呎2.8萬元；根據成交紀錄冊，買家採用150日付款法，並享車位認購權。

天鑽首日收160票 近足額認購

百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪．山峯，4月推出至今累售8伙、套現6.5億元，新近透過招標售出第8座地下花園特色戶，成交價4961.25萬元；單位實用面積1575方呎另連私家花園，實呎3.15萬元；成交紀錄冊顯示，買家享720日特長成交期。

至於中海外（0688）大埔山塘路天鑽，日前以折實平均1.48萬元加推180伙後，昨日首天收票，消息指收逾160票，即近足額認購。天鑽年初推出至今累售約950伙，預料套現近73億元。

另內房佳源國際（2768）與「舖王」鄧成波家族持有、被形容為「龍牀盤」的菁雋，昨開放現樓示範單位予代理參觀，今開放予公眾參觀及收票。