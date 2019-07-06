尹柏權1.3億破頂價 購禮頓山相連戶

原業主為葉劍波等

消息指出，由前藝人傅明憲前夫海域集團創辦人葉劍波的兒子葉域等人持有的跑馬地禮頓山7座高層相連單位，新近以約1.3億元售出，單位實用面積2922方呎，實呎44,490元，據悉新買家為尹柏權或相關人士。單位原由葉劍波或相關人士於2003年以3128萬元購入，物業16年升值9872萬元或3.1倍。

另同區玫瑰新邨A座中層2室，以7200萬元易手，單位實用面積2471方呎，實呎29,138元。原業主於2008年以3600萬元購入，帳面獲利3600萬元或1倍。

鑽嶺迷你戶實呎2.14萬破頂

細單位方面，土地註冊處顯示，實用面積214方呎的鑽嶺高層G室，上月以458萬元易手，實呎21,402元，呎價創屋苑二手新高；原業主2015年以391.1萬元購入，帳面獲利66.9萬元或17%。

另一邊廂，上月有內地客付456萬元辣稅、斥資1520萬元購入東涌昇薈5座中層A室，但及後撻訂。有關單位近日重售，以原價1520萬元售出，以實用面積1221方呎計，實呎12,449元。原業主2013年以997.9萬元購入，帳面獲利522.1萬元或52%。

昇薈撻訂戶原價1520萬售出

此外，部分半新盤再錄蝕讓，市場消息指出，由內地客持有的跑馬地壹鑾高層A室，實用面積884方呎，新近以3000萬元「賣殼」（即公司轉讓）易手，實呎33,937元。原業主於2016年以2655萬元購入，帳面獲利345萬元，不過由於當年買家購入時須付樓價三成辣稅，連同佣金在內，料明賺實蝕超過480萬元或18%。