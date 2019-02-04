CCL首破190點 半年累升逾9% 未反映G20後中美關係緩和

明報記者 林尚民

CCL最新報190.48點，按周升1.41%；中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）報191.58點，按周升1.53%；CCL（中小型單位）報190.19點，按周升1.47%；CCL（大型單位）報191.93點，按周升1.1%，其中CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升3周，分別上升2.27%、2.28%及2.3%，CCL更創下歷史新高，對上高位為今年5月底的189.42點。

連升3周 反彈2.27%

分區方面，新界西CCL Mass報174.59點，按周升1.86%，連升4周共2.3%；港島CCL Mass報199.24點，按周升5.69%，連升兩周共6.62%；九龍CCL Mass報185.72點，按周跌0.95%，連升兩周後回軟；新界東CCL Mass報199.35點，按周跌0.3%，連跌兩周共0.82%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中美貿易戰升級後，市場受到一連串社會事件影響，樓價進入短暫反覆局面，波動擴大，樓價繼續高位爭持，指數忽高忽低，需要時間平伏。不過，最新公布數字反映以6月10日至6月16日簽臨時買賣合約之成交，即未反映G20峰會為市場帶來的影響。

學者料下半年樓價平穩向上機會大

總結上半年，CCL累升9.16%，該指數在去年上半年累升12.91%，下半年則跌6.35%。浸會大學經濟系副教授巫伯雄表示，美國加息機會低、中國經濟出現大調整的機會不大，加上貿易戰將趨緩和，相信樓市最惡劣的情况已經過去，下半年樓價料平穩向上的機會較大。

周末50大屋苑預約睇樓量按周升6%

另外，「美聯樓價指數」最新（6月26日至7月2日）報175.17點，按周續升約0.21%，較4周前則跌約0.97%。總結上半年，樓價累升約8.79%。

此外，利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑周末錄1325組預約睇樓，按周急升6%，連升3周，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，整體市場氣氛已見回暖，隨着買家入市轉趨活躍，出價或傾向積極，料有助收窄與業主之間分歧，二手交投量將逐漸好轉。