美拉15國聯署指控 歐盟不合理限制農產品

參與聯署的主要為中南美洲國家，包括哥倫比亞、哥斯達黎加、多米尼加、厄瓜多爾、危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭和秘魯。聲明稱，歐盟的限制並非建基於國際認可的風險評估原則，偏離了基於科學的評估，呼籲歐盟重新檢討其評估農產品安全的方法，以國際公認的方式，對潛在有害物質設定可容忍的水平，以免「不必要和不適當地」限制貿易，令農民可使用的工具選項，面臨愈來愈多的規管壁壘。

指強加規則 損貿易生產

聲明批評歐盟試圖單方面將歐盟本土的規則，強加於貿易伙伴。這些限制已對貿易和生產等，帶來廣泛的負面影響，料相關影響將在未來加劇。這些國家認為，農民需要有充足的安全工具和技術，應對生產更多糧食的挑戰。歐盟曾建議農民，可找符合歐盟規定的「替代方法」。不過聲明認為，許多發展中國家的農民，在經濟上未能應付其他可行選擇。

除了農業、美國與歐盟在工業、科技等領域也關係緊張。美國貿易代表署（USTR）擬報復歐盟向空巴補貼，早前威脅對歐盟額外40億美元的貨品加徵關稅，連同美國4月提出制裁清單，美國擬對歐盟加徵關稅的貨品，年貿易額達250億美元。美國早在去年6月起，向歐盟鋼鋁產品加徵關稅。作為報復，歐盟同月也對部分美國貨品加徵關稅。美國政府威脅對歐盟的汽車及零件加徵關稅，但迄今未付諸行動。

（綜合報道）

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