白宮再向聯儲局施壓減息 非農新職激增 美股早段先跌後回穩

上月更多人重返就業市場，推動失業率微升0.1個百分點至3.7%，但仍接近50年低位。平均時薪則按年升3.1%，略低於市場預期。CME Group昨晚的利率期貨數據顯示，交易員預期本月減息半厘的概率，由數據公布前的26%一度降至零。交易員仍預期本月減息四分之一厘的概率在95%左右，利率維持2.25至2.5厘的概率則由0%升至4%。

減息半厘機會率曾跌至零

美國總統特朗普發推文，稱1.57億人就業是「特朗普時代」的紀錄。不過職位增長遠高於預期，可能令部分期望聯儲局盡快減息的投資者感到失望。道指早段一度跌約200點，標普500指數及納指跌約0.7%。美匯指數升超過0.5%，高見97.4，為兩周半高位。美國10年期國債孳息率重返兩厘以上，升至2.06厘。美國財政部通脹保值債券（TIPS）的孳息率上漲，反映投資者不太確定聯儲局的利率取向。金價下滑，期金跌超過20美元，跌穿每盎司1400美元水平。不過其後庫德洛接受彭博社電視訪問指出，在環球經濟疲弱下，採取保守政策不是壞事，要求聯儲局減息。美股跌幅隨即收窄，至今晨零時道指跌60點。

金價應聲跌穿1400美元水平

另有分析認為，職位大增也未必大幅改變聯儲局的利率政策前景，因為聯儲局官員在上月的會議似乎為減息設定了較低的門檻，例如強調貿易形勢的不確定性等。顧問機構HFE的分析師奧沙利文（Jim O'Sullivan）稱，就業數據不太可能阻止聯儲局在本月會議減息，因為通脹一直低於2%的目標，且官員對貿易相關的不確定性可能拖累增長表示擔憂，只是減息的幅度將會減少。

德工廠訂單大跌 反映環球貿易放緩

綜合上半年數據，美國非農職位平均每月職長17.2萬個，低於去年每月平均的22.3萬個增幅。Bleakley顧問集團投資總監博克瓦爾（Peter Boockvar）稱，職位增長放緩的趨勢顯而易見，但6月的數字肯定是驚喜，使聯儲局本月的決擇變得更為困難。部分歐洲投資者仍預計，無論就業數據如何，聯儲局未來仍會進行一系列減息，以縮窄美國與歐洲利率的差距。昨公布德國工廠訂單在5月按月跌2.2%，按年更跌8.6%，突顯環球貿易放緩對歐洲製造業的影響。市場預期歐洲央行需減息及恢復買債支持經濟增長和通脹，令聯儲局有必要跟隨。

投資者現在將注意力轉向香港時間下周四凌晨公布的聯儲局會議紀錄，為聯儲局的利率走向尋找更多線索。此外，同日公布的美國通脹也為市場焦點。倘通脹持續溫和，會為減息帶來空間。

（綜合報道）

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