科特迪瓦政府：中鐵建合同「不存在」

中鐵建回應：項目乃與國營Sicogi簽署

中鐵建今日回應表示，項目不是與住房建設和城市化部簽署，而是與國營的科特迪瓦建築與房地產管理公司Sicogi簽署，合同真實有效。

據中鐵建於周二（2日）公告指出，近日其附屬中國鐵建國際集團有限公司，與科特迪瓦建築與房地產管理公司簽訂了科特迪瓦阿比Port Bouet新城項目的商務合同，涉及5萬套房屋。公告指出，合同金額約279.65億元人民幣，約佔中鐵建在中國會計準則下去年營業收入的3.83%。國資委也在網站上報道了這項交易，據國資委網站的報道，該項目佔地約500公頃，業主為科特迪瓦建築與房地產管理公司。

翻查資料，中鐵建早年已曾與科特迪瓦建築與房地產管理公司合作，包括開發當地的協和小區經濟住宅項目。中鐵建昨日收報9.4元，跌1.05%。這已非中資企業在一帶一路項目中首次遇阻，中交建（1800）的馬來西亞東岸高鐵項目去年一度被叫停，早前馬來西亞政府與中交建協定，將工程成本從原本近160億美元大幅削減至107億美元，項目才獲重啟。