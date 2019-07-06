指告別黃金時代 花旗削吉利目標價43％

股價昨跌6.4％ 成交逾18億

花旗發表的報告指出，吉利的黃金時代已結束，首先其產品周期老化，由2016年至2018年的介乎20至22個月，預料至2019年至2021年會分別延長至27.5、28及36.1個月；其次是投資資本回報率（ROIC）回落，對比2017年和2018年分別有34%及30%，估計今年將大幅降至16%。

因此，花旗決定下調吉利評級，由原來「中性」降至「沽售」，並削其目標價逾43%，由原來的16.4元降至9.3元，認為其風險與回報比率不再吸引，預料2019年至2021年純利複合增長率僅20%。同時亦下調對包括領克在內的吉利銷量預測，2019年至2021年分別降至140萬輛、162萬輛及169萬輛，同時調低對其2019年及2020年純利預測，分別降至81.08億元（人民幣．下同）及109.04億元。

另一投行大和前日亦已下調吉利今年汽車銷量預測，由原來預計按年增長6.5%，調整至按年跌近8%至138.5萬輛，但上調2020年銷量預測，由原來按年升7%增至按年升9%。維持其「買入」評級，但將目標價由22元降至18元。

2017年3月染藍的吉利，以全年股價勁飈2.66倍成為該年藍籌升幅王，去年收入亦首次突破千億，但今年首5個月銷售遜預期，累計總銷量僅56.08萬輛，按年減少約12%，只達到全年151萬輛銷量目標的37%。