新城餘震 大行勁劈目標價四成 評級機構憂主席醜聞損聲譽 影響融資成本

明報記者 方楚茵

新城系在港上市的新城發展及新城悅（1755）昨股價繼續受壓，當中新城發展再跌近7%，收報6.71元，曾低見6.52元，已由一個月高位11.06元跌39.3%；新城悅繼續跌逾一成，收市跌10.88%，報5.08元，最低曾見5.02元，較一個月高位9.16元跌44.5%。A股新城控股亦跌停，收報34.58元人民幣。

股價債價齊急挫

雖然新城在事件發生後，急急由王振華之子王曉松頂上出任董事長，但換人之舉亦令市場憂慮集團償債能力，及會否潛在觸發債務違約等情况，事件令多隻新城債券債價插水，當中一隻2023年4月到期的債券價格急跌至83.746元，另一隻2021年1月到期的債券亦跌至89.276元水平。

三大評級機構同日發表意見，標普表示，事件或對新城發展的聲譽和品牌帶來負面影響，但認為對集團經營和融資活動影響尚待確認，目前公司有充足的資源來償付短期債務。不過該行提到，若事件對投資者信心和經營活動帶來的負面效應顯著，導致如銷售大幅轉弱及融資渠道受限和流動性緊張等，都可能下調評級。該行亦將新城發展長期主體信用評級BB、高級無擔保債券的評級BB-納入負面觀察名單。

惠譽將評級列入負面觀察

至於惠譽則表示，憂慮事件或令新城發展及新城控股的經營及財務表現帶來負面影響，同時融資渠道亦可能因此收窄。若經營及融資受到長期拖累，則會削弱其信用情况。該行亦將新城發展長期本外幣發行人違約評級BB、長期外幣發行人評級BB評級列入負面觀察。穆迪則稱，事件對新城控股、新城發展兩家公司信用影響負面，加上新城發展已質押了其持有A股新城控股67.1%股份的一半，若後者股價持續大幅下跌，或會令新城發展流動性趨緊。

投行野村及高盛則「手起刀落」，將新城發展目標價大劈37.5%及44%，並同時將評級降至中性。當中野村指出，今次是由於董事長換人帶來的不確定性而下調評級。該行關心公司在主席之子王曉松領導下是否能維持高銷售增長，以及能否保持買地優勢等。加上信譽及信用均為保證融資及新土儲來源的關鍵，特別是來自銀行貸款及公開買地方面。該行認為新城商譽恢復需時，企業管治亦可能惹來投資者關注。高盛則提到，監於管理層的變化，相信短中線公司將犧牲增長為代價，集中於現有業務。