穆迪憂2047年前 港失一國兩制評級

穆迪指出，香港的評級包括穆迪對香港政治風險的評估，其中考慮到近年來政府政策不時受挑戰，這尤其可見於近期大規模民眾抗議。報告認為，這些抗議活動是香港制衡政府手段之一，可以支持其體制實力，若制衡能力出現削弱的迹象，將對香港的信用狀况產生負面影響。

美港關係倘生變 中港評級將拉近

穆迪認為，「一國兩制」訂下「50年不變」的法律和體制安排，令香港擁有一定程度的政治及經濟獨立，所以香港信貸評級與中國有距離。但隨着50年過渡期時間推移，香港獨立性可能面臨實際或被認為受損的風險。報告指香港在世貿組織等國際機構和雙邊貿易安排中一直擁有獨立於內地的主體地位，但可能因一些國際伙伴的單邊行動而提早改變。例如，美國國會正考慮為《美國-香港政策法》附加條件，計入其對「一國兩制」政策發展的看法。法案若被廢除或修訂，可能對美國與香港的貿易安排造成重大影響，波及香港與其他貿易伙伴關係，大幅削弱作為國際貿易金融中心的吸引力。在這情景下，香港與內地的評級差距可能會縮小。

除了制度上的改變，穆迪指出，若內地經濟出現急速下滑，或中美貿易關係再度緊張而影響環球投資與貿易的資金流，香港亦會受到負面影響。