港股乏方向 全日成交562億

分析：料恒指28400點有支持

國指昨日收報10,895點，下跌18點。北水通過滬港通淨流出1.95億元，日前爆出控股股東涉嫌猥褻女童被捕的新城發展（1030），續被北水淨沽出1.06億元，昨再跌6.68%報6.71元。領匯（0823）昨升1.22%，收報99.2元，逼近「紅底股」，港鐵（0066）亦創新高，升0.28% 報53.8元。

第一上海首席策略師葉尚志指出，百威集資額大，拆息亦處高位，凍結資金對大市成交會有所影響，至認購程序完結釋放資金後，成交才會有所上升。短期大市缺乏焦點，預料下周延續悶局略有回吐，但整體趨勢不差，預料恒指在28,400點會有支持。

中美重啟貿易談判後，恒指本周累升232點或0.81%，連升五周。利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為昨日波幅成交縮小，除了因為大型新股上市外，亦反映G20會議過後，市場未有跟隨貿易談判好轉而上升，或是因較差的外圍經濟數據而下跌的走向。市場亦觀望美國周五公布非農就業數據，若表現太過理想，或影響月底聯儲局會否如市場預期減息。

他認為即使下周的中國經濟數據較差，市場亦會因為貿易談判已重啟而有較大容忍空間，因此後市要視乎非農數據表現。另外，若百威完成招股後拆息仍然高企，市場會有其他解讀，如資金是否流走。