百威招股 部分銀行孖展息逾3厘 首日孖展75億 超購1倍

明報記者 蕭嘉聰

綜合10家券商的資料，百威首日已錄得75.4億元孖展額，當中以孖展息率為3.88厘的輝立、耀才及信誠借出最多孖展額，分別為25億、23億及15億元。另外，新浪旗下華盛證劵以1.6厘孖展息作招徠，則錄得2億元孖展認購。以百威公開發售最多集資38.22億元計，首日已錄得超購0.97倍，不過未有「頂頭槌飛」。

貸款逾300萬 匯豐年息2.25厘

銀行界方面，部分銀行提供的孖展息率超過3厘，當中以匯豐的息率最低，貸款額高於300萬元，年息為2.25厘，貸款額低於300萬元，年息為2.45厘，最少要借10萬元。中銀香港（2388）的年利率為3.6厘，借款額低至10萬元，最多可借九成。假設散戶以10萬元作本金，在匯豐及輝立以孖展「入飛」，同樣可借九成買入212手百威，息率分別為2.45厘及3.88厘，利息為422.8元及669.7元，相差逾200元，其中匯豐客戶倘經網上銀行或手機程式借孖展可免手續費，輝立則劃一收取100元手續費。

銀行界：券商或需「啃掉」差價

有銀行界人士指出，暫時仍有不少銀行未決定最終的孖展息率，主要因近日拆息太波動，隔夜至兩周的拆息高企在3厘以上，如果銀行借給客戶的孖展息率低於3厘，則隨時蝕了機會成本，所以有銀行寧願把資金拆借出去，肯向客戶提供低於3厘孖展息的銀行，主要想建立證券客戶基礎，實際利潤微薄。他又指出，今次銀行借給證券行的息率，隨時高過拆息，證券行又不能向客戶提供太高息的孖展，或要券商自行「啃掉」中間的差價。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，昨日招股反應符合預期，該行的孖展息率定於3.88厘的確是「無錢賺」，銀行以該息率借給該行，該行就以同一息率借錢，而近日港股成交縮減， 或影響百威未來招股表現。

信誠：不會「貼錢做生意」

信誠證券聯席董事張智威則指出，雖然孖展息率達3.88厘，但未見有客戶改以現金入飛，反映他們有信心息率高企仍有「水位」，首日招股反應亦較預期好。他又笑言，該行不會「貼錢做生意」。

致富集團證券業務主管郭家安指出，有客戶以「人海戰術」入飛，全家總動員以現金認購，因孖展息率很久未曾高見4厘以上。