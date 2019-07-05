經濟
龍彩霞 海外置業錦囊

投資策略

下一篇 上一篇

澳洲連環減息 吸筍盤良機 中國移民增單獨置業潮 支持悉尼墨爾本樓價

【明報專訊】澳洲近月連續減息兩次，暫時未見對樓價有幫助。去年澳洲悉尼樓價大跌8.9%，墨爾本亦跌了7%，世邦魏理仕（CRBE）預測，今年悉尼樓價有機會再跌15%至20%，若澳洲減息令澳元受壓，匯價及樓價雙雙下跌，對已投資當地的業主當然是負面消息，惟對於有計劃移民或讓子女留學澳洲的父母，可以開始留意當地市場，或有機會執到筍盤。

據澳洲統計局公布，去年澳洲人口按年增加40.5萬或1.6%至2518萬，中國移民增加4.4萬。維多利亞省人口增幅最高，達14萬，總人口652萬，按年升2.2%，大部分集中在墨爾本，而14萬新增人口當中，有8.6萬人是外國移民，有1.3萬人是跨省移民；昆士蘭省及新南威爾斯省人口升幅分別為1.8%及1.6%。中國移民增加對澳洲悉尼及墨爾本樓價長遠有支持。

去年中國移民增4.4萬 集中墨爾本

英國《每日郵報》報道，澳洲貸款機構Smartline樓按代理Samantha Cranny指出，澳洲人買樓的習慣已轉變，愈來愈多人選擇獨自置業，而不是與伴侶一起買樓，悉尼西部及東部地區更是他們的首選。Cranny指出，雖然與另一半一起置業具有明顯優勢，但有些人卻遲遲未能找到另一半，「他們在即將步入30歲時開始思考，如果以後沒有另一半怎麼辦，於是他們開始尋找自己能負擔得起的物業」。物價比較網站Compare the Market的研究顯示，大部分單獨置業者都是20至40歲；30歲以下的人多認為，擁有物業與擁有伴侶一樣重要，而置業者認為買樓比教育及旅遊更重要。

澳洲人買樓習慣改變 首選悉尼東西部

澳洲金融評論表示，由於近幾年悉尼樓價下跌，所以單獨置業人士相對較多。地產公司Starr Partners行政總裁Douglas Driscoll表示，「在澳洲，尤其是悉尼，置業不僅僅是用來居住，更是一種投資，而且是一種能賺錢的投資。」

澳洲審慎監管局放寬政策，容許銀行自定壓力測試息率下限，消息刺激當地樓價。最近悉尼及墨爾本的拍賣成交率表現好轉，根據Corelogic的數據，悉尼初步拍賣成交率達66.1%，而墨爾本為64%，情况開始見改善。澳洲準備入冬，物業拍賣量亦開始減少，這對樓價會有所支持。隨着監管機構放寬按揭措施，樓市開始回復生氣。

放寬銀行壓測息率下限 刺激樓價

近日位於悉尼內城西的市郊地區Hurlstone Park，一間位於8 Mill Street的4房獨立屋，以165.5萬澳元（約905萬港元）成交，較業主的底價145萬澳元（約793萬港元）高逾20萬澳元。如果澳洲央行持續減息支持樓市，今年下半年樓價料開始回升。

本周澳洲央行將隔夜拆息降至1厘的歷史低位，已是近月第二次減息，行長議息後表示，這次寬鬆貨幣政策將會支撐就業增長，並讓大家對於通脹將符合中期目標更有信心。他同時提出有條件地偏寬鬆傾向，稱央行將會密切觀察就業市場，將在「必要時」調整政策以支持經濟增長。

永亨發表報告，雖然澳洲央行在相隔一個月再度減息，惟行長暗示會暫時按兵不動，因此澳元反彈。儘管如此，他認為澳元及其他商品貨幣上升動力不足，因為全球貿易關係緊張（包括美國可能對歐盟商品加徵關稅，且中美貿易談判仍不明朗），可能進一步拖累經濟增長，從而打擊風險胃納。

墨爾本於2019年被Timeout選為全球第二最宜居城市，也是港人置業移民熱門地之一。泛亞環球近期在港推售墨爾本新盤Stature，項目位於亞拉河（Yarra River）南岸，屬於市區非常繁華的地段，可步行到墨爾本皇家植物園及維多利亞國立美術館。項目地點交通便利，門外電車可直達墨爾本皇家理工大學及墨爾本大學，步行5至8分鐘即可抵達Crown賭場、Clarendon Street購物區及南墨爾本市場。項目戶型為1房及2房，入場費38萬澳元（約208萬港元）。

明報記者 龍彩霞

[龍彩霞 海外置業錦囊]

相關字詞﹕澳洲

上 / 下一篇新聞

「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬
「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬
話你知：佳源伙波叔去年購住宅部分
話你知：佳源伙波叔去年購住宅部分
天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬
天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬
觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔
觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔
金鑽璽2038萬易手 7年勁蝕1228萬
金鑽璽2038萬易手 7年勁蝕1228萬
百威45倍PE招股 CEO：貴得有理 拆息續升 券商料孖展息達4厘
百威45倍PE招股 CEO：貴得有理 拆息續升 券商料孖展息達4厘
銀行結餘僅剩540億 拆息更波動
銀行結餘僅剩540億 拆息更波動
能否快速納恒指 視乎「外國公司」定義
能否快速納恒指 視乎「外國公司」定義
李小加︰要把阿里百度帶回家
李小加︰要把阿里百度帶回家
五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成
五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成
王振華A股公司三成股權已抵押
王振華A股公司三成股權已抵押
內房上月銷售勝預期 恒大賣樓568億
內房上月銷售勝預期 恒大賣樓568億
證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動
證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動
甄文星：被判罰款個案屬少數
甄文星：被判罰款個案屬少數
恒指倒跌59點 夜期高水68點
恒指倒跌59點 夜期高水68點
標普：內地需防信用卡債務膨脹
標普：內地需防信用卡債務膨脹
銀保監：包商行危機已得到緩解
銀保監：包商行危機已得到緩解
新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售
新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售
理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳
理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳
盛松成：人幣穿7機會微
盛松成：人幣穿7機會微
金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源
金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源
資金抽緊 港元債規模按月削半
資金抽緊 港元債規模按月削半
拉加德掌歐央行料偏鴿 資金湧債市 德10年債息破天荒見負0.403厘
拉加德掌歐央行料偏鴿 資金湧債市 德10年債息破天荒見負0.403厘
波音撥款7.8億 支援兩宗737 MAX空難家庭
波音撥款7.8億 支援兩宗737 MAX空難家庭
沃爾瑪拓電商遇挫 Jet料錄78億巨虧
沃爾瑪拓電商遇挫 Jet料錄78億巨虧
回應日本半導體限制 韓國：將採反制措施
回應日本半導體限制 韓國：將採反制措施
張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展
張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展
力伍：茅台雖好 不可貪杯
力伍：茅台雖好 不可貪杯
盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗
盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗
技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
劉思明：燃氣股掃除不明朗 北控可追落後
劉思明：燃氣股掃除不明朗 北控可追落後
周顯：內地股民眼中的「港股」
周顯：內地股民眼中的「港股」
譚新強：聯儲局真可憐 唯一決定是減多少
譚新強：聯儲局真可憐 唯一決定是減多少
湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪
湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪
「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高
「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高
藍牙揚聲器 功能多取勝 4年熱賣逾150萬部
藍牙揚聲器 功能多取勝 4年熱賣逾150萬部
將推WiFi版 配升級顯示屏
將推WiFi版 配升級顯示屏