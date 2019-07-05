澳洲連環減息 吸筍盤良機 中國移民增單獨置業潮 支持悉尼墨爾本樓價

據澳洲統計局公布，去年澳洲人口按年增加40.5萬或1.6%至2518萬，中國移民增加4.4萬。維多利亞省人口增幅最高，達14萬，總人口652萬，按年升2.2%，大部分集中在墨爾本，而14萬新增人口當中，有8.6萬人是外國移民，有1.3萬人是跨省移民；昆士蘭省及新南威爾斯省人口升幅分別為1.8%及1.6%。中國移民增加對澳洲悉尼及墨爾本樓價長遠有支持。

去年中國移民增4.4萬 集中墨爾本

英國《每日郵報》報道，澳洲貸款機構Smartline樓按代理Samantha Cranny指出，澳洲人買樓的習慣已轉變，愈來愈多人選擇獨自置業，而不是與伴侶一起買樓，悉尼西部及東部地區更是他們的首選。Cranny指出，雖然與另一半一起置業具有明顯優勢，但有些人卻遲遲未能找到另一半，「他們在即將步入30歲時開始思考，如果以後沒有另一半怎麼辦，於是他們開始尋找自己能負擔得起的物業」。物價比較網站Compare the Market的研究顯示，大部分單獨置業者都是20至40歲；30歲以下的人多認為，擁有物業與擁有伴侶一樣重要，而置業者認為買樓比教育及旅遊更重要。

澳洲人買樓習慣改變 首選悉尼東西部

澳洲金融評論表示，由於近幾年悉尼樓價下跌，所以單獨置業人士相對較多。地產公司Starr Partners行政總裁Douglas Driscoll表示，「在澳洲，尤其是悉尼，置業不僅僅是用來居住，更是一種投資，而且是一種能賺錢的投資。」

澳洲審慎監管局放寬政策，容許銀行自定壓力測試息率下限，消息刺激當地樓價。最近悉尼及墨爾本的拍賣成交率表現好轉，根據Corelogic的數據，悉尼初步拍賣成交率達66.1%，而墨爾本為64%，情况開始見改善。澳洲準備入冬，物業拍賣量亦開始減少，這對樓價會有所支持。隨着監管機構放寬按揭措施，樓市開始回復生氣。

放寬銀行壓測息率下限 刺激樓價

近日位於悉尼內城西的市郊地區Hurlstone Park，一間位於8 Mill Street的4房獨立屋，以165.5萬澳元（約905萬港元）成交，較業主的底價145萬澳元（約793萬港元）高逾20萬澳元。如果澳洲央行持續減息支持樓市，今年下半年樓價料開始回升。

本周澳洲央行將隔夜拆息降至1厘的歷史低位，已是近月第二次減息，行長議息後表示，這次寬鬆貨幣政策將會支撐就業增長，並讓大家對於通脹將符合中期目標更有信心。他同時提出有條件地偏寬鬆傾向，稱央行將會密切觀察就業市場，將在「必要時」調整政策以支持經濟增長。

永亨發表報告，雖然澳洲央行在相隔一個月再度減息，惟行長暗示會暫時按兵不動，因此澳元反彈。儘管如此，他認為澳元及其他商品貨幣上升動力不足，因為全球貿易關係緊張（包括美國可能對歐盟商品加徵關稅，且中美貿易談判仍不明朗），可能進一步拖累經濟增長，從而打擊風險胃納。

墨爾本於2019年被Timeout選為全球第二最宜居城市，也是港人置業移民熱門地之一。泛亞環球近期在港推售墨爾本新盤Stature，項目位於亞拉河（Yarra River）南岸，屬於市區非常繁華的地段，可步行到墨爾本皇家植物園及維多利亞國立美術館。項目地點交通便利，門外電車可直達墨爾本皇家理工大學及墨爾本大學，步行5至8分鐘即可抵達Crown賭場、Clarendon Street購物區及南墨爾本市場。項目戶型為1房及2房，入場費38萬澳元（約208萬港元）。

明報記者 龍彩霞

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