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湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪

【明報專訊】在「7‧1」佔領立法會事件之後，有不少記者問我對樓市下半年走勢的睇法，現在賣樓的人是不是受到修訂《逃犯條例》或者佔領立法會事件影響？我會不會趁低吸納，抑或擔心香港的情况惡化而放售一些物業。

立法會事件影響樓市屬誇張

很多人都以為現在賣樓的人是受到佔領立法會事件影響，我認為不是，就算有，所佔的比例都很小，那些賣樓的人大多數都是個人原因，不過，如果有記者訪問他們，他們有理冇理都會說擔心香港受佔領立法會事件影響而賣樓，傳媒綜合所有訊息就會報道市民擔心佔領立法會之後，政府未能有效地管治香港而賣樓。

我作為一個投資者，一定要懂得在適當的時候吸納一些優質物業，什麼是適當時候？就是大多數市民對樓市產生恐懼，在沒有必要的情况下賣走手上的優質物業，現在樓市雖然下跌，但我見唔到有優質物業放售，換句話說，還未有人恐懼，我又點夠膽貪婪？我並不是不想買樓，但在樓市開始下跌時買一些非優質的物業，絕對不是一個合格物業投資者的所為。

我認為今年下半年樓價會下跌，甚至抹掉上半年的升幅，令到今年打成平手，但樓市下跌原因並不是受到《逃犯條例》修訂或者佔領立法會影響。否則，下跌的應該是中大型單位樓價而非小型單位，而我估計只是小型單位樓價會下跌，中大型單位就算唔升都會保持平穩，如果我的估計沒錯，下半年細價樓樓價的跌幅將會頗為巨大，現在買小型單位必須三思而行。

若港加息 高成數業主當災

影響樓價的因素有很多，現在大部分都是有利樓市，例如供應不足，需求龐大，中美貿易戰緩和，修例事件告一段落，暫時唯一不利消息是利息有上升趨勢，就算美國減息，香港仍然會加息，加息令細價樓業主，尤其是採用高成數按揭的業主負擔加重，有可能被迫出售他們的自住單位。由於中型及大型單位業主的按揭成數受到逆周期措施所限制，借貸比率不高，變相防守力加強，那些業主是沒有需要賣樓，除非他們恐懼，擔心香港政局受到佔領立法會惡化而賣樓，當中一定會有一些優質單位，當大家見到這個情况，如果手上有現金的話，不防貪婪一下，話唔定可以買到一個「平、靚、正」單位，當然有很多人睇法比較消極，認為那些「平、靚、正」單位是可遇不可求，其實，如果有心買的話，一定要事前做足功課，遇到筍盤時就可以毫不猶豫下決定，買優質單位是應該主動一些，是「可求不可遇」而非「可遇不可求」。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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