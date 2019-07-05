經濟
譚新強 中環新譚

投資策略

下一篇 上一篇

譚新強：聯儲局真可憐 唯一決定是減多少

【明報專訊】美國國慶前一天，美股三大指數齊創歷史新高。今年全球地緣政治消息都很差，特朗普周圍撩是鬥非，中美貿易科技戰升級，伊朗情況緊張。這兩天似乎在北極洋附近海底，發生了一些美俄潛艇衝突事件，據報道，俄方曾發射魚雷，消息混亂，但俄方更或有死傷！在從前，這事件已足已把世界推向核戰邊緣！但「幸而」普京是特朗普的私人好朋友（全世界所有獨裁者都是），所以連市場都一點不擔憂。

全球宏觀經濟也不太好，雖仍增長，但很多地區都在放緩，包括中國和歐洲，德國已在衰退邊緣，跟汽車業結構性衰落有關。最後，連美國某些經濟數據，例如製造業PMI指數，都有轉弱跡象。今年標普盈利前景也乏善足陳，最樂觀的預測也無非增長2至3%，較悲觀的預期0%甚至輕微下跌。

但特朗普仍不停說美國經濟是"Hottest show in town"！有點誇張，但對比更弱的歐洲和仍未穩定下來的中國，這說法是有道理的。失業率只3.6%，仍是50年來最低的，從2009年開始的經濟增長期，到今個月即將破紀錄成為歷史上最長的一次。

前景未明 股債商品卻大升

在如此充滿不明朗因素的一刻，為何美股能夠站在歷史高位，且上半年表現是20年來最佳的。更奇怪的一點是全球上升的市場和資產類別範圍非常廣範，包括代表risk-on的股市，防守性的REITs和公用股固然升，但增長型的科技股表現也不俗，連EM（新興市場）股市，絕大部分都是升的。債券也一樣，美、歐等國債都大升，美國十年債息跌回到1.95%，yield curve倒掛愈來愈厲害，本應代表risk-off，但今年高息債升得更多。大宗商品如鐵礦（跟巴西Vale嚴重意外有關）和石油都上升，但連黃金也在升，這不是經典避險資產嗎？更誇張的是Bitcoin，升超過兩倍，或與中國走資和Facebook計劃推出Libra有關（困難重重），但亦幾乎肯定有不少人為操控。怎去解讀Bitcoin大升？是否如黃金般，Bitcoin已成為risk-off避險資產，還是仍如兩年前的大升浪時，上升代表risk-on呢？

今年唯一不升的主要資產類別，反而似乎只有全球大部分大城市的房地產，例如紐約、倫敦、悉尼、多倫多，甚至非官方的真實二手上海和北京房價。香港樓市徘徊在歷史高位已屬難得。今年整體投資環境遠比去年好，據說，去年唯一上升的資產是陳年single-malt威士忌！

對美信心高 利好資產市場

我認為美股的強勢，有三個原因。第一，說到底，美國人是非常愛國的。他們未必全都喜歡特朗普，很多人不認同他的政策，但美國人仍然對美國前景充滿信心，尤其美國的最強項——企業做生意和賺錢的能力。今年美股升幅全來自市盈率擴張，再次升至約18倍，而非靠盈利增長，未必是好事，但正好證明投資者愛國之心。

美股升尚可用愛國為解釋，那麼全球其他市場和資產呢？短期內美中貿易戰暫時停火，肯定有幫助。但最重要原因，當然是對聯儲局即將減息和減慢QT（即縮表）的預期。當然放水的央行何止美國，澳洲、印度和印尼等已正式開始減息周期，中國雖沒減息，但已多次降準和定向式放水給中小企。雖然歐洲才剛停了QE沒多久，但德國和法國的十年債息已重回負數，連意大利都只有1.6%。早說過歐洲已錯過或甚至從來沒有加息的窗口。感覺上，歐洲距離重啟QE已不遠矣。

倘拉加德掌歐央行 欠貨幣政策經驗

歐央行（ECB）也正值換總裁之際，是歐洲最有實權的職位，遠比EU總裁重要（也在換）。本來德國有意爭奪，但近日突然宣布提名現IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）。 這個選擇可能不錯，她既有知名度，有多年國際經驗，亦有從政經驗，當過法國財政部長。選女士，也有政治正確的好處。除此，從ECB成立之始，EU已有個默契，總部設在法蘭克福（Frankfurt），但總裁則應為非德國人，以防整個歐洲被德國統治的感覺，加上德國貨幣政策長期偏緊，未必適合經濟較弱的EU成員國。記得歐豬四國嗎？似乎歐洲人沒有中國人感情上那麼敏感。法國的Lagarde當ECB總裁，得以保留這傳統。

Lagarde提名一出，歐洲各國債息即急跌，因為覺得她是超鴿派，是否屬實，拭目以待。 她出名能幹，有政治智慧，但也有弱點。她跟鮑威爾（Jerome Powell）一樣，出身是律師，但比他厲害，曾當Baker McKenzie首位女性全球Manager Partner。但她始終不是一位宏觀經濟學家，跟現任ECB總裁德拉吉（Mario Draghi），根正苗紅的MIT宏觀經濟PhD（伯南克同門師兄弟），沒法比較。況且雖然她當過多年IMF總裁，IMF號稱央行中的央行，真正作用有限，最多在危機時，幫手救救一些小國，但其實沒有真正貨幣政策經驗。

新提名儲局理事人選 亦倡減息

聯儲局人事亦有變動。上次特朗普提名的兩位Fed Governors（聯儲局理事），Stephen Moore（穆爾）和Herman Cain（凱恩），都完全不合資格，最後都需要自動退出。今次提名的Christopher Waller（沃勒）和Judy Shelton（謝爾頓），稍為好一點，Waller是Notre Dame（聖母大學）經濟教授，亦是聖路易斯聯儲銀行副總裁，Shelton差一點，主要資格只是特朗普的競選顧問，且支持不切實際，美元重回gold standard（金本位）。但即使如此，市場仍認為這兩位屬鴿派，所以十年債息繼續下跌。

在2015年競選期間，特朗普不停指罵Yellen（耶倫）被政治干預政策，故意按低息口，製造股市泡沫假象，幫助希拉莉選情。特朗普是個徹頭徹尾的偽君子，而且是赤裸裸，非常愚蠢的那一種。今天，美國經濟比2015年時更強，但他竟然厚著面皮，每天大聲疾呼聯儲局的百般不是，不懂經濟，不理民間疾苦，亦不幫手對付中國和歐洲等「敵人」的貶值手段等等。他更經常恐嚇炒掉Powell，發現無此權力就研究把他降職。如果美國經濟真的如他所說那麼好，為何還要大幅減息？

應留彈藥 繼續QT

有些較鴿派的經濟學家如Krugman，雖極憎恨特朗普，但認為之前加息過快和過多，所以贊成現在減息。他反而擔心聯儲局因避嫌而拒絕減息，因而導致衰退。而有些人更認為貨幣政策應盡量pro-active（積極），要走在預期前面，所以應該開始時大力一點，索性減50點子。我較保守，認為美國經濟仍然頗強，應盡量保留彈藥，等到真正緊急時才減。我老土，更贊成繼續QT，除儲蓄彈藥外，亦有誠信問題，伯南克當年定下QE與印鈔的區別，在於會否最後用QT回收鈔票。

Powell當然堅持他絕不會被短期政治壓力所影響，一切都數據辦事。問題是即使他是講真話，不直接受壓，但無可避免，他必受到間接影響。原因是即使聯儲局仍未減息，但市場預期已受到重大影響。聯儲局的內部Dot Plot指引，Median（中間）預期仍是今年Fed Funds rate不加不減，維持不變。但Fed Funds期貨市場現在顯示本月底減息25點子的概率高達80%，減50點子的機會20%，意思即是減的機會是100%！

貨幣政策應神秘 增透明反自縛

Powell可說自作孽，為了所謂增加透明度，從過去的每兩次會議舉行一次記招，改為每次會議都有記招。原意是領導市場預期，增進溝通，避免誤解所引起的市場波動。我認為無此需要，有時最有效的貨幣政策正是來自surprise element（意外性），保留一點神秘性反而是好事。但現在倒過頭來，是市場預期牽著聯儲局鼻子走，歷史上似乎當市場預期達到百分百，聯儲局從未試過夠膽違反市場！前晚CNBC的一位嘉賓已提醒Powell，去年12月，他在一次演講中，仍企圖扮鷹派，暗示可能繼續加息。在演說的短短半小時中，標普急跌了3%，到年尾，美股已跌至熊市邊緣。

所以基本上，現在聯儲局的唯一決定是減25還是50點子。真可憐！

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

相關字詞﹕特朗普 拉加德 歐央行 鮑威爾 減息 聯儲局

上 / 下一篇新聞

「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬
「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬
話你知：佳源伙波叔去年購住宅部分
話你知：佳源伙波叔去年購住宅部分
天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬
天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬
觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔
觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔
金鑽璽2038萬易手 7年勁蝕1228萬
金鑽璽2038萬易手 7年勁蝕1228萬
百威45倍PE招股 CEO：貴得有理 拆息續升 券商料孖展息達4厘
百威45倍PE招股 CEO：貴得有理 拆息續升 券商料孖展息達4厘
銀行結餘僅剩540億 拆息更波動
銀行結餘僅剩540億 拆息更波動
能否快速納恒指 視乎「外國公司」定義
能否快速納恒指 視乎「外國公司」定義
李小加︰要把阿里百度帶回家
李小加︰要把阿里百度帶回家
五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成
五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成
王振華A股公司三成股權已抵押
王振華A股公司三成股權已抵押
內房上月銷售勝預期 恒大賣樓568億
內房上月銷售勝預期 恒大賣樓568億
證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動
證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動
甄文星：被判罰款個案屬少數
甄文星：被判罰款個案屬少數
恒指倒跌59點 夜期高水68點
恒指倒跌59點 夜期高水68點
標普：內地需防信用卡債務膨脹
標普：內地需防信用卡債務膨脹
銀保監：包商行危機已得到緩解
銀保監：包商行危機已得到緩解
新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售
新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售
理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳
理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳
盛松成：人幣穿7機會微
盛松成：人幣穿7機會微
金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源
金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源
資金抽緊 港元債規模按月削半
資金抽緊 港元債規模按月削半
拉加德掌歐央行料偏鴿 資金湧債市 德10年債息破天荒見負0.403厘
拉加德掌歐央行料偏鴿 資金湧債市 德10年債息破天荒見負0.403厘
波音撥款7.8億 支援兩宗737 MAX空難家庭
波音撥款7.8億 支援兩宗737 MAX空難家庭
沃爾瑪拓電商遇挫 Jet料錄78億巨虧
沃爾瑪拓電商遇挫 Jet料錄78億巨虧
回應日本半導體限制 韓國：將採反制措施
回應日本半導體限制 韓國：將採反制措施
張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展
張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展
力伍：茅台雖好 不可貪杯
力伍：茅台雖好 不可貪杯
盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗
盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗
技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
劉思明：燃氣股掃除不明朗 北控可追落後
劉思明：燃氣股掃除不明朗 北控可追落後
周顯：內地股民眼中的「港股」
周顯：內地股民眼中的「港股」
湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪
湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪
澳洲連環減息 吸筍盤良機 中國移民增單獨置業潮 支持悉尼墨爾本樓價
澳洲連環減息 吸筍盤良機 中國移民增單獨置業潮 支持悉尼墨爾本樓價
「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高
「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高
藍牙揚聲器 功能多取勝 4年熱賣逾150萬部
藍牙揚聲器 功能多取勝 4年熱賣逾150萬部
將推WiFi版 配升級顯示屏
將推WiFi版 配升級顯示屏