周顯：內地股民眼中的「港股」

1. 騰訊控股（0700），是股王，無得講；

2. 港交所（0388），是最能代表香港股市的機構，也是無得講；

3. 匯豐控股（0005），香港人的至愛，對它有着不能解脫的心結，無數港人因此而獲得了財務自由；

4. 長和（0001），根據評語，是「香港輝煌的代表，房地產的不二代表，它和恒大（3333）之間，還是要選它；

5. 盈富基金（2800），因1997年金融危機而錯誤出現的ETF，養老基金的最愛。

金融海嘯後多番蹂躪 匯控光環早失

對於這5隻股票，我首先提出異議的是匯豐控股，因為第一，經過了金融海嘯之後的多番蹂躪，它在香港人的心中早已失卻了昔日的光環。再者，它非但早已遷冊，近年來，銀行股也死下死下，因此，它的代表性應已失去了。

第二隻是長和，如果要講地產股，應該是長實（1113）吧？先講長和，近年它的光環已漸漸失去，股價也不怎樣，至於長實，講到今日香港地產市場的最大份額者，應該是新鴻基地產（0016），從十幾年前的20%至25%，今天已佔30%至35%，在可見的將來，它和長地的差距相信還會繼續擴大。急速追上來的，則是中資地產商，但由於規模相差太遠，有排都追不到。

[周顯 投資二三事]