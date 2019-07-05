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將推WiFi版 配升級顯示屏

【明報專訊】由於Divoom的多功能藍牙揚聲器配備LED顯示屏，其耗電明顯高於一般藍牙揚聲器，所以必須內置容量較大的鋰電池，通常都會配上2500至3000mAh的鋰電池。亦因為配備LED顯示屏和容量較大的鋰電池，所以Divoom的多功能藍牙揚聲器不能造得太迷你，至少也有3至4吋闊。

不過，該公司現在仍有生產一般的藍牙揚聲器，包括較迷你的、防水防塵的戶外型號，以及具備立體聲功能者。若將一般藍牙揚聲器和多功能藍牙揚聲器合計，過去12年，Divoom已在全球累積賣出超過2000萬部藍牙揚聲器。

現時Divoom多功能藍牙揚聲器主要配上256枚（16×16）LED的顯示屏。余朝亮表示，這樣顯示的圖案較粗糙。該公司快將推出一款新多功能揚聲器，配上1024枚（32×32）LED的顯示屏，可以顯示較細緻的圖像。但由於耗電大增，這款新產品可能不會採用內置鋰電池，而必須插上濕電使用。此外，亦可能改用WiFi連接智能手機，而不使用藍牙。

余朝亮又透露，Divoom的多功能藍牙揚聲器在線上和線下都有銷售。除了天貓、京東和美國Amazon的自家網店之外，在內地和外國一些連鎖店亦有售。有時，內地和外國連鎖店的銷量明顯比網店更高，但就有一些季節性。

至於香港市場，其實亦有3家連鎖店集團有售。只是，礙於那些連鎖店的規矩，所有藍牙揚聲器都不能開啟電源。因此，顧客單單看到產品的包裝盒，未必十分了解其特點，故香港的銷量暫時還不太多。

每月辦比賽 維繫網上社群

至於網上推廣和維繫社群方面，則有一些技巧。例如，該公司的Online Gallery每星期甚至每日都會修改上面的Pixel Art圖像的排名，以保持新鮮感。而排名計算方式是綜合下載、瀏覽、Like及評論的人次計分。當然，該公司亦會小心審查，刪除某些用戶上載的敏感圖像，如納粹標誌或人體器官等。

此外，該公司每個月都會舉辦比賽，鼓勵用戶就某個主題設計Pixel Art圖像。而頭10名設計者都可獲該公司送出獎品，通常就是該公司的新款多功能藍牙揚聲器，第一名可能獲送一副LEGO產品。例如，上個月的主題就是「雙親節」，即父親節和母親節。

明報記者 薛偉傑

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