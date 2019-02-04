經濟
行銷攻略

行銷攻略

下一篇 上一篇

藍牙揚聲器 功能多取勝 4年熱賣逾150萬部

【明報專訊】自從智能手機普及之後，藍牙揚聲器亦因而大行其道。不過，因為產品同質化，競爭愈來愈激烈，很多生產商只能爭相降價、以價換量。然而，有廠商另闢蹊徑，為藍牙揚聲器加上屏幕，配合自家開發手機App，成為家居多功能設備，毋須劈價亦可在4年間共賣出逾150萬部，並保持較高毛利。

深圳市戰音科技有限公司創辦人兼行政總裁余朝亮表示，該公司成立於2003年，最初是製造傳統的揚聲器，而且大多數是為企業客戶代工生產（OEM）。由2006年起，開始以自有品牌Divoom推出揚聲器。2008年起則開始生產藍牙揚聲器。但造了幾年之後，他們覺得這個市場非常同質化，產品十分相似，競爭太大。再者，當用戶不聽歌時，藍牙揚聲器好像頓時變得沒有用途，徒然霸佔了桌面空間。

配顯示屏加App 兼顧玩樂實用

因此，他們在2014年開始構思，在該公司的藍牙揚聲器前方加上一片LED顯示屏，以顯示由像素（Pixel）構成的圖案（即Pixel Art圖案）。同時，亦配合該公司自行開發的手機App，為它加入其他日常生活中用到的實用功能，令它增值成為家居中的多功能設備。同年底，該公司造出第一款多功能藍牙揚聲器的原型。到2015年4月，以該公司的自有品牌Divoom正式推出。

推出之後，反應甚佳。該公司也不斷開發出更多型號，銷量一直有升無跌。截至今年4月，Divoom的多功能藍牙揚聲器在4年間已合共賣出超過150萬部。換言之，平均來說，每年都可以賣出差不多40萬部。

多功能藍牙揚聲器零售價由40至150美元（約312至1170港元）不等，可說是羨煞同行。需知道若不是外國名牌，或者具備防水、防塵或較新的立體聲功能（True Wireless Stereo, TWS），一般藍牙揚聲器的零售價大多數只介乎數10至200多港元。

可顯示時間溫度手機訊息

究竟Divoom的多功能藍牙揚聲器有何特點，定價可以高人一等？原來，配合該公司自行開發的手機App，這種藍牙揚聲器的功能包括：顯示時間、溫度、計時，以及顯示手機Notification Centre的所有通知訊息，例如收到新的電子郵件，以及WhatsApp、微信、facebook的信息等等。所以，用戶毋須經常的低頭查看手機，也可以知道是否有新訊息。

此外，這種藍牙揚聲器也可以當作鬧鐘使用。而且，顯示通知訊息以及當作鬧鐘使用時的鈴聲，都可以由用戶自己錄製，畫面也可以自行設計。

家人互相留言 自選音樂助眠

另外，它還可以用作留言機，讓家人互相留下信息。例如，用戶可以留言今晚是否回來吃飯，或者雪櫃已有煮好的飯菜，並可以設定在揚聲器的LED顯示屏顯示其個人圖像。

就算是用戶準備睡覺時，這種多功能藍牙揚聲器也大派用場。因為用戶可以在其手機App內選擇播放海浪聲、雨聲、水滴聲、森林聲、鯨魚聲等大自然聲音，或者是一些催眠曲，以輔助入眠。

而該公司自行開發的手機App，除了可以讓用戶自行設計Pixel Art圖案之外，也可以將相片轉換成Pixel Art圖案，甚至將Animated GIF轉換成Pixel Art動畫。

余朝亮表示，這種多功能藍牙揚聲器的手機App，除了最初期的版本不能升級之外，由2016年起推出的版本，全部都可以不斷升級，來增加或增強功能。因此，某程度來說，用戶購買這種產品，亦可以說比較保值。這些都是它能夠突圍而出的原因。

事實上，記者問過一名同時熟悉電子產品和鐘表設計的港商。該名港商讚賞，Divoom的多功能藍牙揚聲器幾乎可說是「十八般武藝」，樣樣皆能。他同意這種以藍牙揚聲器配合手機App來擴充功能的做法，非常精明以及符合成本效益，正好擊中傳統鬧鐘市場的死穴。因為若以傳統的電子鬧鐘來說，實在很難設計到具備這麼多功能，成本和售價又可以令人接受。

凝聚Pixel Art社群 同行短期難仿效

余朝亮表示，對於Pixel Art的愛好者來說，大家可以在該公司的手機App連繫的Online Gallery上互相分享作品；或者每逢過年過節，下載節日主題的Pixel Art圖案。

由於該公司已在全球賣出150多萬部多功能藍牙揚聲器，所以其Online Gallery收錄的Pixel Art圖案已經多達數以十萬計。而該公司也會在社交媒體上，主動搜尋一些Pixel Art圖案的發燒友，透過送出禮品，以取得其授權，將他們的作品加入Online Gallery。

透過這種方式來凝聚一批Pixel Art愛好者，形成社群，增強這類用戶的忠誠度，他們便不易轉投其他品牌。因此，就算其他同行能夠模仿到其軟硬件設計，也不太可能在短時間內建立到規模相若的Online Gallery和Pixel Art愛好者社群。

歐日銷量最佳 擬邀韓國組合代言

不過，余朝亮也指出，Pixel Art這愛好是有些地區性，並非所有國家的人都那麼熱中玩Pixel Art。根據他們的觀察，似乎以日本和歐洲最多Pixel Art愛好者，美國和中國大陸則比較少。而該公司的產品亦以日本、德國、法國市場的銷量最好，尤其是前者。

但美國紐約「現代藝術博物館」（Museum of Modern Art）的禮品店也曾累積購入數千個Divoom的多功能藍牙揚聲器，以賣給消費者。現時，Divoom的多功能藍牙揚聲器在全世界40多個國家和地區都有售。以銷量計，大約是八成出口，兩成內銷。

為了拓展外國市場，該公司不時都會來港參加貿發局的禮品展以及環球資源的電子展。在今年4月份的環球資源電子展中，余朝亮就認識了韓國演藝界的一家經理人公司。現時雙方都有意商討合作，讓該韓國公司旗下的一個男子組合和一個女子組合成為Divoom的多功能藍牙揚聲器的代言人。

攝影 劉焌陶

明報記者 薛偉傑

[行銷攻略]

相關字詞﹕現代藝術博物館 多功能 戰音科技 藍牙 揚聲器

上 / 下一篇新聞

「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬
「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬
話你知：佳源伙波叔去年購住宅部分
話你知：佳源伙波叔去年購住宅部分
天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬
天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬
觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔
觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔
金鑽璽2038萬易手 7年勁蝕1228萬
金鑽璽2038萬易手 7年勁蝕1228萬
百威45倍PE招股 CEO：貴得有理 拆息續升 券商料孖展息達4厘
百威45倍PE招股 CEO：貴得有理 拆息續升 券商料孖展息達4厘
銀行結餘僅剩540億 拆息更波動
銀行結餘僅剩540億 拆息更波動
能否快速納恒指 視乎「外國公司」定義
能否快速納恒指 視乎「外國公司」定義
李小加︰要把阿里百度帶回家
李小加︰要把阿里百度帶回家
五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成
五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成
王振華A股公司三成股權已抵押
王振華A股公司三成股權已抵押
內房上月銷售勝預期 恒大賣樓568億
內房上月銷售勝預期 恒大賣樓568億
證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動
證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動
甄文星：被判罰款個案屬少數
甄文星：被判罰款個案屬少數
恒指倒跌59點 夜期高水68點
恒指倒跌59點 夜期高水68點
標普：內地需防信用卡債務膨脹
標普：內地需防信用卡債務膨脹
銀保監：包商行危機已得到緩解
銀保監：包商行危機已得到緩解
新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售
新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售
理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳
理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳
盛松成：人幣穿7機會微
盛松成：人幣穿7機會微
金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源
金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源
資金抽緊 港元債規模按月削半
資金抽緊 港元債規模按月削半
拉加德掌歐央行料偏鴿 資金湧債市 德10年債息破天荒見負0.403厘
拉加德掌歐央行料偏鴿 資金湧債市 德10年債息破天荒見負0.403厘
波音撥款7.8億 支援兩宗737 MAX空難家庭
波音撥款7.8億 支援兩宗737 MAX空難家庭
沃爾瑪拓電商遇挫 Jet料錄78億巨虧
沃爾瑪拓電商遇挫 Jet料錄78億巨虧
回應日本半導體限制 韓國：將採反制措施
回應日本半導體限制 韓國：將採反制措施
張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展
張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展
力伍：茅台雖好 不可貪杯
力伍：茅台雖好 不可貪杯
盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗
盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗
技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
劉思明：燃氣股掃除不明朗 北控可追落後
劉思明：燃氣股掃除不明朗 北控可追落後
周顯：內地股民眼中的「港股」
周顯：內地股民眼中的「港股」
譚新強：聯儲局真可憐 唯一決定是減多少
譚新強：聯儲局真可憐 唯一決定是減多少
湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪
湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪
澳洲連環減息 吸筍盤良機 中國移民增單獨置業潮 支持悉尼墨爾本樓價
澳洲連環減息 吸筍盤良機 中國移民增單獨置業潮 支持悉尼墨爾本樓價
「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高
「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高
將推WiFi版 配升級顯示屏
將推WiFi版 配升級顯示屏