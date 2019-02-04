藍牙揚聲器 功能多取勝 4年熱賣逾150萬部

深圳市戰音科技有限公司創辦人兼行政總裁余朝亮表示，該公司成立於2003年，最初是製造傳統的揚聲器，而且大多數是為企業客戶代工生產（OEM）。由2006年起，開始以自有品牌Divoom推出揚聲器。2008年起則開始生產藍牙揚聲器。但造了幾年之後，他們覺得這個市場非常同質化，產品十分相似，競爭太大。再者，當用戶不聽歌時，藍牙揚聲器好像頓時變得沒有用途，徒然霸佔了桌面空間。

配顯示屏加App 兼顧玩樂實用

因此，他們在2014年開始構思，在該公司的藍牙揚聲器前方加上一片LED顯示屏，以顯示由像素（Pixel）構成的圖案（即Pixel Art圖案）。同時，亦配合該公司自行開發的手機App，為它加入其他日常生活中用到的實用功能，令它增值成為家居中的多功能設備。同年底，該公司造出第一款多功能藍牙揚聲器的原型。到2015年4月，以該公司的自有品牌Divoom正式推出。

推出之後，反應甚佳。該公司也不斷開發出更多型號，銷量一直有升無跌。截至今年4月，Divoom的多功能藍牙揚聲器在4年間已合共賣出超過150萬部。換言之，平均來說，每年都可以賣出差不多40萬部。

多功能藍牙揚聲器零售價由40至150美元（約312至1170港元）不等，可說是羨煞同行。需知道若不是外國名牌，或者具備防水、防塵或較新的立體聲功能（True Wireless Stereo, TWS），一般藍牙揚聲器的零售價大多數只介乎數10至200多港元。

可顯示時間溫度手機訊息

究竟Divoom的多功能藍牙揚聲器有何特點，定價可以高人一等？原來，配合該公司自行開發的手機App，這種藍牙揚聲器的功能包括：顯示時間、溫度、計時，以及顯示手機Notification Centre的所有通知訊息，例如收到新的電子郵件，以及WhatsApp、微信、facebook的信息等等。所以，用戶毋須經常的低頭查看手機，也可以知道是否有新訊息。

此外，這種藍牙揚聲器也可以當作鬧鐘使用。而且，顯示通知訊息以及當作鬧鐘使用時的鈴聲，都可以由用戶自己錄製，畫面也可以自行設計。

家人互相留言 自選音樂助眠

另外，它還可以用作留言機，讓家人互相留下信息。例如，用戶可以留言今晚是否回來吃飯，或者雪櫃已有煮好的飯菜，並可以設定在揚聲器的LED顯示屏顯示其個人圖像。

就算是用戶準備睡覺時，這種多功能藍牙揚聲器也大派用場。因為用戶可以在其手機App內選擇播放海浪聲、雨聲、水滴聲、森林聲、鯨魚聲等大自然聲音，或者是一些催眠曲，以輔助入眠。

而該公司自行開發的手機App，除了可以讓用戶自行設計Pixel Art圖案之外，也可以將相片轉換成Pixel Art圖案，甚至將Animated GIF轉換成Pixel Art動畫。

余朝亮表示，這種多功能藍牙揚聲器的手機App，除了最初期的版本不能升級之外，由2016年起推出的版本，全部都可以不斷升級，來增加或增強功能。因此，某程度來說，用戶購買這種產品，亦可以說比較保值。這些都是它能夠突圍而出的原因。

事實上，記者問過一名同時熟悉電子產品和鐘表設計的港商。該名港商讚賞，Divoom的多功能藍牙揚聲器幾乎可說是「十八般武藝」，樣樣皆能。他同意這種以藍牙揚聲器配合手機App來擴充功能的做法，非常精明以及符合成本效益，正好擊中傳統鬧鐘市場的死穴。因為若以傳統的電子鬧鐘來說，實在很難設計到具備這麼多功能，成本和售價又可以令人接受。

凝聚Pixel Art社群 同行短期難仿效

余朝亮表示，對於Pixel Art的愛好者來說，大家可以在該公司的手機App連繫的Online Gallery上互相分享作品；或者每逢過年過節，下載節日主題的Pixel Art圖案。

由於該公司已在全球賣出150多萬部多功能藍牙揚聲器，所以其Online Gallery收錄的Pixel Art圖案已經多達數以十萬計。而該公司也會在社交媒體上，主動搜尋一些Pixel Art圖案的發燒友，透過送出禮品，以取得其授權，將他們的作品加入Online Gallery。

透過這種方式來凝聚一批Pixel Art愛好者，形成社群，增強這類用戶的忠誠度，他們便不易轉投其他品牌。因此，就算其他同行能夠模仿到其軟硬件設計，也不太可能在短時間內建立到規模相若的Online Gallery和Pixel Art愛好者社群。

歐日銷量最佳 擬邀韓國組合代言

不過，余朝亮也指出，Pixel Art這愛好是有些地區性，並非所有國家的人都那麼熱中玩Pixel Art。根據他們的觀察，似乎以日本和歐洲最多Pixel Art愛好者，美國和中國大陸則比較少。而該公司的產品亦以日本、德國、法國市場的銷量最好，尤其是前者。

但美國紐約「現代藝術博物館」（Museum of Modern Art）的禮品店也曾累積購入數千個Divoom的多功能藍牙揚聲器，以賣給消費者。現時，Divoom的多功能藍牙揚聲器在全世界40多個國家和地區都有售。以銷量計，大約是八成出口，兩成內銷。

為了拓展外國市場，該公司不時都會來港參加貿發局的禮品展以及環球資源的電子展。在今年4月份的環球資源電子展中，余朝亮就認識了韓國演藝界的一家經理人公司。現時雙方都有意商討合作，讓該韓國公司旗下的一個男子組合和一個女子組合成為Divoom的多功能藍牙揚聲器的代言人。

攝影 劉焌陶

明報記者 薛偉傑

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