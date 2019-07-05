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「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高

【明報專訊】自從民用無人機興起之後，深圳市大疆創新科技有限公司（DJI）幾乎已成為這個產業的「代言人」。有未經證實的估計稱，DJI在全球民用無人機市場的佔有率高達70%。在贏者通吃（Winner takes all）的科技產品市場，其他公司要賺錢實在不容易，真的要諗諗計。有見DJI的產品主打室外航拍用途，瑞士無人機公司Flyability就想出，專攻室內檢測，以避免和它正面競爭。

自動避障 合淺窄空間飛行

原來，Flyability的目標客戶都是工業或公用事業等。其無人機配備了超聲波傳感器和激光傳感器，以自動避障，乃專門設計於淺窄的空間內飛行。此外，還配備了熱影像儀，可以探測到微小的裂縫和漏水等。例如，大型工廠和火力發電廠會用Flyability的無人機來檢查煙囪。水、電、煤氣等公用事業亦可以用它來檢查地下的沙井和管道。甚至採礦業也可以用它來檢查深入地下的礦場。

專攻工業檢測 售價動輒20萬

Flyability在2012年才成立，相對DJI來說，實在是小公司。據該公司透露，現時其產品正在全球大約350個地點應用。可以想像，其產量相當有限。

不過，其定位雖然是小眾，其定價卻一點不低。以其中一個型號Elios為例，售價為25,960美元（約202,488港元）。最新型號Elios 2的售價更高達33,230美元（約259,194港元）。

在香港，Flyability的無人機是由Dronesurvey Asia引入及代理。據Dronesurvey Asia創辦人兼行政總裁Nick Foxall（圖）表示，該公司暫時在港賣出了幾部Flyability的無人機，客戶都是建築相關行業的公司。

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