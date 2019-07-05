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張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展

【明報專訊】恒指昨日跌59點，收報28,795點，成交金額724億元。受到百威亞太（1876）招股影響，港元1個月拆息升至近3厘，打擊市場氣氛，加上A股連續兩日受壓，港股仍能在高位靠穩，暫時市底較想像中強。百威亞太由全球最大啤酒企業AB InBev Group分拆，旗下品牌眾多知名度高，主打潛力高的亞太區消費市場，預料會有不少散戶認購。只是全球啤酒市場增長緩慢，百威亞太又以高估值招股，吸引力實屬一般。趁近期新股熱炒小注認購無妨，但不宜以孖展認購。

一直領導大市向上的友邦（1299）新高後回吐，不少周期股份如汽車、航空等也見整固，市場急升過後料於高位橫行。市場焦點落在燃氣股上，發改委公布了天然氣接駁費的指引，指引要求的淨利潤率上限為10％。由於接駁費是各大燃氣股重要收入及盈利來源，每次傳出會減收甚或取消的消息，股價都會大跌。現在發改委訂出明確指引，而雖然天然氣經銷商的接駁業務毛利率為30%至40％，但若將人工、財務及其他相關的成本從毛利中扣除，該3間公司的淨利潤率不足10％，因此指引不會對其造成負面影響，反而徹底消除了政策風險，燃氣股全數急升。短期內應該有整固，但相信中長線有條件獲得重估。

新城系拋售料完 短線具反彈條件

新城控股（1030）董事長王振華被刑事拘留，由其兒子、現任總裁兼董事王曉松出任董事長，即時生效。新城控股及新悅城（1755）股價分別瀉10.6％及13％，但較全日低位反彈不少。昨日未有進一步的消息，例如王振華離任是否違反債券條款，但就債券表現來看，「15新城01」最多下跌14.89%至88元；「18新控05」最多下跌13.46%至90元；「19新城02」最多下跌10%至90元，市場對於集團償債、持續營運不是太擔心，類似國企老總落馬，但國企依舊正常運作。始終新城控股土儲超過1億平米，負債額逾3000億元人民幣，不可能一夜間消失，包括銀行在內的各大債主一定會力撐、凡事有得傾。從成交來看，王振華於新城及新城悅分別持股超過70％，昨成交量佔流通量達三分之一，基本上要拋售的都應該已拋售，短線有反彈的條件。

百威產品難再大幅加價

全球啤酒市場成熟，亞太區也不例外，基本上都只有低單位數字增長。行業模式主要是透過產品組合升級、高端化，將平均售價提高，從而拉動收入盈利水漲船高。故事是這麼說，但始終是大眾消費品，加價幅度相對有限，若以毛利率作為參考基準，百威亞太2017年及2018年度分別為55.7％和55.17％，不升反跌。反而集團上市前嚴格控制銷售支出，經營溢利率表現理想，由22.3％升至24％。

百威毛利率難以擴闊，並非集團的產品不夠競爭力和不夠高端，問題反而是旗下品牌都已是高端及超高端產品的表表者，進一步透過調整組合去推高均價的空間已有限。舉個例，當一罐啤酒零售價已達20元，很難透過更改包裝、名稱而令售價再大漲，但低端啤酒要由2元至4元，透過營銷手法將售價推升至5元至6元，這個可能性就大得多。參考華潤啤酒（0291），旗下的雪花一直是低端的代表，近年不斷推出較高端的產品，效果相當明顯，毛利率從2015年的31.1％，到2018年升至35.1％。相對於百威的55％，利錢擴闊的空間仍很大，今年預測市盈率約37倍，卻較百威逾40倍為低。

[張兆聰 還看今朝]

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