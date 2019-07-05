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經濟
2019年7月5日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬
話你知：佳源伙波叔去年購住宅部分
天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬
觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔
金鑽璽2038萬易手 7年勁蝕1228萬
百威45倍PE招股 CEO：貴得有理 拆息續升 券商料孖展息達4厘
銀行結餘僅剩540億 拆息更波動
能否快速納恒指 視乎「外國公司」定義
李小加︰要把阿里百度帶回家
五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成
王振華A股公司三成股權已抵押
內房上月銷售勝預期 恒大賣樓568億
證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動
甄文星：被判罰款個案屬少數
恒指倒跌59點 夜期高水68點
標普：內地需防信用卡債務膨脹
銀保監：包商行危機已得到緩解
新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售
理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳
盛松成：人幣穿7機會微
金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源
資金抽緊 港元債規模按月削半
拉加德掌歐央行料偏鴿 資金湧債市 德10年債息破天荒見負0.403厘
波音撥款7.8億 支援兩宗737 MAX空難家庭
沃爾瑪拓電商遇挫 Jet料錄78億巨虧
回應日本半導體限制 韓國：將採反制措施
張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展
力伍：茅台雖好 不可貪杯
盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗
技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
劉思明：燃氣股掃除不明朗 北控可追落後
周顯：內地股民眼中的「港股」
譚新強：聯儲局真可憐 唯一決定是減多少
湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪
澳洲連環減息 吸筍盤良機 中國移民增單獨置業潮 支持悉尼墨爾本樓價
「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高
藍牙揚聲器 功能多取勝 4年熱賣逾150萬部
將推WiFi版 配升級顯示屏
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技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
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【明報專訊】三一國際中短線轉好（圖）
青島港有機會挑戰6元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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