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盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗

【明報專訊】在日本舉行的G20峰會曲終人散，中美兩國元首重啟了貿易會談，令市場氣氛逐步轉佳。在7月第一個交易日（周二）恒指顯著做好，並且破了6月高位，大市成交亦見同步增加。技術上6月的低位26,671點成了重要支持，走勢繼續沿上升通道運行。

挑戰5月初裂口29800點水平

6月初至今的升浪有一個特點，就是每次出現上升裂口後都會整固約一個星期。以6月10日為例，當日急升後出現了一個上升裂口，隨後的6日窄幅波動，並形成了橫行區。 第二個上升裂口是在6月19日出現，情况與早前相若。其橫行區維持了7日 。周二出現了第三個上升裂口，假如歷史重複，料隨後的6至7個交易日會橫行，然後再向上突破，挑戰29,400點阻力。而重大阻力是位於5月6日的下跌裂口，如果完全回補，恒指料升至29,800點 。

以整體趨勢而言，恒指的1月及6月低位已形成大型上升軌 ，意味後市將會繼續反覆向好。本欄在6月上旬曾表示：「參考歷史走勢，現時與2012年的情况相似。在5月急挫後6月開始反彈，並於7月再破頂，形成典型的五窮六絕七翻身格局。」步入了7月，早前的推算已全部兌現。藉此驗證了兩點，第一是歷史會不斷重複；第二是筆者的獨門分析方法對後市的推算準確度甚高。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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