力伍：茅台雖好 不可貪杯

市場地位高 唯增長料放緩

茅台股價破千元，是個什麼概念？A股股價僅次於茅台的是長春高新，股價324元，只有茅台的三分之一。在股價已經觸及千元的情况下，不少券商依然看好茅台。太平洋證券的最新研報指出：「貴州茅台的估值會繼續上行，根據2020年每股盈利（EPS）給30倍PE，提高目標價到1240元，對應2019年的PE為34.9倍，『買入』評級。」其背後的邏輯在於：茅台作為超級白馬股，過去3年的年均淨利潤增長率高達30%以上。另外，茅台在白酒行業的超強辨識度和絕對領導地位，使它具備獨一無二的定價能力。

須注意的是，2019年一季度貴州茅台淨利潤增速31.9%，如果和前兩年的數據對比來看，並不突出，但是31.9%的淨利潤增速長期持續的概率並不大。首先，從以往數據看貴州茅台的淨利潤複合增長率也沒有達到31.9%（2008至2018年淨利潤複合增長約22%），而前期公司規模小，高增速相對容易點，而現在公司規模已經較高，增速逐漸放緩概率較大。再者，前兩年貴州茅台的出廠價提高、高級產品佔比提高、優化產品結構，加上白酒行業經過2013至2015年調整之後，高級白酒需求報復性增長，才得以使近兩年公司業績呈現爆發式增長。

到今年，前期的這些利好因素都在逐漸消失。短期貴州茅台出廠價不會提高，而優化產品結構也不可能無限期持續，隨着2019年二季度、三季度白酒的淡季到來，貴州茅台的淨利潤增速能否和一季度持平還須觀察，若增速放緩，對應估值很大機會下滑。

出廠零售價差大 將保業績增速

另外，關注貴州茅台最主要的一個指標就是出廠價和零售價之間的差價，現在貴州茅台最主要的產品飛天茅台的出廠價每瓶969元，市場零售價格普遍為2000元，這也是保證公司業績增長最深的「護城河」，因為產品供不應求，就算是在行業低谷，其他酒企的業績出現大幅下滑，而貴州茅台最多也就是管道利潤會損失，對上市公司的淨利潤則沒有影響。只要茅台酒出廠價和零售價之間存在巨大的差價，茅台酒的基酒持續在增長，我們就可以判斷公司未來業績增速是有保證的、是非常肯定的。

短期估值高 透支增長潛力

不過，短期來看，貴州茅台估值已經進入一個相對較高的位置，透支了公司未來幾年的利潤，佔用了投資者幾年的時間成本，尤其是在最近3年股價飈升近300%之後，茅台持續增長動力和股價潛力已經相對透支。

目前，股價破千元的茅台，還有投資價值嗎？筆者認為投資價值仍然是有的，除了前面說的那些市場行為之外，更本質的，是人類對酒這一上癮品的終極依賴。這一邏輯同樣適用煙草，7月2日港股的中煙（6055）亦暴漲，當天收市價與上市價相比，已經翻了4倍。故此目前來看，茅台短期成長空間不足，不宜過高押注，適度小量配置尚可。茅台酒雖好，但不可貪杯。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]