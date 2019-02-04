拉加德掌歐央行料偏鴿 資金湧債市 德10年債息破天荒見負0.403厘

支持現任量寬 被視鴿派

即將離任的歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）料準備減息，並重啟買債。繼任人選拉加德之前支持德拉吉推出刺激措施，令她被視為鴿派陣營。法巴估計，歐洲央行至今年底會在前瞻指引重新加入寬鬆內容，對存款利率減息兩次，每次0.1厘，並宣布恢復量寬。

歐洲央行管理委員會委員雷恩（Olli Rehn）昨承認，歐元區經濟增長近期顯著放緩，不能繼續假設問題只屬暫時，並要為經濟可能惡化作準備，強調央行正考慮一些提振經濟的政策選項。

至於拉加德有望轉職歐央行而遺下的IMF總裁空缺，被英國政界虎視眈眈，預料其希望透過取得一些重要國際機構的領導位置，以顯示英國脫歐後的影響力猶在。《金融時報》引述知情人士稱，英國前財相歐思邦（George Osborne）擬爭奪此職，預料很有機會獲其盟友——英國下屆首相繼任人選、前外相約翰遜（Boris Johnson）的支持。不過IMF總裁之位歷來只由歐洲人擔任，未嘗落入英國手上，因此英國需爭取到美國及中國等支持。

英擬推歐思邦接IMF總裁職

《金融時報》稱，歐思邦深知盡早取得IMF總裁提名往往是致勝關鍵，他在2011年就是首個出面力挺拉加德出任IMF總裁的官員，有助拉吉德當時跑出。拉加德現獲歐洲央行提名為下屆行長後，IMF董事會將選出繼任人選。歐思邦向友人稱，IMF在目前的環境需要善於溝通的資深政客，而不是技術官僚。

當前可勝任此職的技術官僚，包括擁有英國、愛爾蘭及加拿大公民資格的英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）。他在IMF頗有聲譽，曾任由主要央行組成的金融穩定委員會（FSB）的主席。《金融時報》稱，歐思邦的主要挑戰是贏取歐洲支持，惟歐洲方面認為歐思邦在歐債危機時態度不夠合作，不過憑藉他與共和黨的人脈，相信他較易獲美國支持，加上他曾表態支持中國在2015年成立亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行），與中國關係不錯，預料其仍有機會贏得美、中兩國支持。

歐思邦料獲中美支持 歐盟勢阻撓

美國在IMF的投票權份額約16.5％，擁有絕對否決權。中國約為6%，權重僅次於美國和日本。IMF和世銀是二次大戰後的布雷頓森林體系之下的國際金融機構。傳統上，IMF由歐洲人領導，而世銀則由美國人掌管。在今年4月美國財政部官員馬爾帕斯（David Malpass）成為世銀主席後，歐洲不太可能放棄IMF總裁的提名權。

（綜合報道）

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