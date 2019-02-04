經濟
國際金融
下一篇 上一篇

拉加德掌歐央行料偏鴿 資金湧債市 德10年債息破天荒見負0.403厘

【明報專訊】經濟數據疲軟，令市場對歐美的減息預期升溫。市場押注國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）接任歐洲央行行長為寬鬆措施加碼，刺激資金流入債市，德國10年期國債孳息率昨跌至負0.403厘再創歷史新低。美國昨日國慶休市，美國國債孳息率曲線迄今倒掛逾1個月。市場人士指出，聯儲局表明利率政策將取決於經濟數據，7月聯儲局政策會議前公布的最重要數據，莫過於周五的非農新增職位，倘相關數據遜於預期，可能促使聯儲局7月減息，令股債及美元匯率波動。

支持現任量寬 被視鴿派

即將離任的歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）料準備減息，並重啟買債。繼任人選拉加德之前支持德拉吉推出刺激措施，令她被視為鴿派陣營。法巴估計，歐洲央行至今年底會在前瞻指引重新加入寬鬆內容，對存款利率減息兩次，每次0.1厘，並宣布恢復量寬。

歐洲央行管理委員會委員雷恩（Olli Rehn）昨承認，歐元區經濟增長近期顯著放緩，不能繼續假設問題只屬暫時，並要為經濟可能惡化作準備，強調央行正考慮一些提振經濟的政策選項。

至於拉加德有望轉職歐央行而遺下的IMF總裁空缺，被英國政界虎視眈眈，預料其希望透過取得一些重要國際機構的領導位置，以顯示英國脫歐後的影響力猶在。《金融時報》引述知情人士稱，英國前財相歐思邦（George Osborne）擬爭奪此職，預料很有機會獲其盟友——英國下屆首相繼任人選、前外相約翰遜（Boris Johnson）的支持。不過IMF總裁之位歷來只由歐洲人擔任，未嘗落入英國手上，因此英國需爭取到美國及中國等支持。

英擬推歐思邦接IMF總裁職

《金融時報》稱，歐思邦深知盡早取得IMF總裁提名往往是致勝關鍵，他在2011年就是首個出面力挺拉加德出任IMF總裁的官員，有助拉吉德當時跑出。拉加德現獲歐洲央行提名為下屆行長後，IMF董事會將選出繼任人選。歐思邦向友人稱，IMF在目前的環境需要善於溝通的資深政客，而不是技術官僚。

當前可勝任此職的技術官僚，包括擁有英國、愛爾蘭及加拿大公民資格的英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）。他在IMF頗有聲譽，曾任由主要央行組成的金融穩定委員會（FSB）的主席。《金融時報》稱，歐思邦的主要挑戰是贏取歐洲支持，惟歐洲方面認為歐思邦在歐債危機時態度不夠合作，不過憑藉他與共和黨的人脈，相信他較易獲美國支持，加上他曾表態支持中國在2015年成立亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行），與中國關係不錯，預料其仍有機會贏得美、中兩國支持。

歐思邦料獲中美支持 歐盟勢阻撓

美國在IMF的投票權份額約16.5％，擁有絕對否決權。中國約為6%，權重僅次於美國和日本。IMF和世銀是二次大戰後的布雷頓森林體系之下的國際金融機構。傳統上，IMF由歐洲人領導，而世銀則由美國人掌管。在今年4月美國財政部官員馬爾帕斯（David Malpass）成為世銀主席後，歐洲不太可能放棄IMF總裁的提名權。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕債息 國際貨幣基金組織（imf） 歐思邦 德拉吉 拉加德

上 / 下一篇新聞

「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬
「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬
話你知：佳源伙波叔去年購住宅部分
話你知：佳源伙波叔去年購住宅部分
天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬
天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬
觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔
觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔
金鑽璽2038萬易手 7年勁蝕1228萬
金鑽璽2038萬易手 7年勁蝕1228萬
百威45倍PE招股 CEO：貴得有理 拆息續升 券商料孖展息達4厘
百威45倍PE招股 CEO：貴得有理 拆息續升 券商料孖展息達4厘
銀行結餘僅剩540億 拆息更波動
銀行結餘僅剩540億 拆息更波動
能否快速納恒指 視乎「外國公司」定義
能否快速納恒指 視乎「外國公司」定義
李小加︰要把阿里百度帶回家
李小加︰要把阿里百度帶回家
五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成
五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成
王振華A股公司三成股權已抵押
王振華A股公司三成股權已抵押
內房上月銷售勝預期 恒大賣樓568億
內房上月銷售勝預期 恒大賣樓568億
證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動
證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動
甄文星：被判罰款個案屬少數
甄文星：被判罰款個案屬少數
恒指倒跌59點 夜期高水68點
恒指倒跌59點 夜期高水68點
標普：內地需防信用卡債務膨脹
標普：內地需防信用卡債務膨脹
銀保監：包商行危機已得到緩解
銀保監：包商行危機已得到緩解
新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售
新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售
理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳
理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳
盛松成：人幣穿7機會微
盛松成：人幣穿7機會微
金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源
金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源
資金抽緊 港元債規模按月削半
資金抽緊 港元債規模按月削半
波音撥款7.8億 支援兩宗737 MAX空難家庭
波音撥款7.8億 支援兩宗737 MAX空難家庭
沃爾瑪拓電商遇挫 Jet料錄78億巨虧
沃爾瑪拓電商遇挫 Jet料錄78億巨虧
回應日本半導體限制 韓國：將採反制措施
回應日本半導體限制 韓國：將採反制措施
張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展
張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展
力伍：茅台雖好 不可貪杯
力伍：茅台雖好 不可貪杯
盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗
盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗
技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
劉思明：燃氣股掃除不明朗 北控可追落後
劉思明：燃氣股掃除不明朗 北控可追落後
周顯：內地股民眼中的「港股」
周顯：內地股民眼中的「港股」
譚新強：聯儲局真可憐 唯一決定是減多少
譚新強：聯儲局真可憐 唯一決定是減多少
湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪
湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪
澳洲連環減息 吸筍盤良機 中國移民增單獨置業潮 支持悉尼墨爾本樓價
澳洲連環減息 吸筍盤良機 中國移民增單獨置業潮 支持悉尼墨爾本樓價
「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高
「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高
藍牙揚聲器 功能多取勝 4年熱賣逾150萬部
藍牙揚聲器 功能多取勝 4年熱賣逾150萬部
將推WiFi版 配升級顯示屏
將推WiFi版 配升級顯示屏