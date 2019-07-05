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金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源

【明報專訊】金沙中國（1928）旗下金沙城中心正醞釀變身，翻新成為「倫敦人」，在金沙城中心已經營長達7年的澳門金沙城喜來登大酒店，繼續看重家庭客市場的增長，並預期金沙城的最新改造計劃，有助促進更多消費者再臨。

訪客續增長 重網上訂購體驗

澳門金沙城喜來登大酒店董事總經理麥儷珍（Janet McNab，圖）較早前在亞洲國際娛樂展接受本報專訪時形容：「澳門金沙城喜來登大酒店為萬豪集團旗下的金蛋，共有逾4000間客房，吸納不少內地訪客，甚至在她服務過7個不同亞洲城市的酒店中，罕見按年持續增長之勢。」

麥儷珍指，在每年1.5億的中國出境遊客中，單是高消費的4200萬至4500萬訪客便已經是該酒店相當大的市場。顧客除經線上旅行代理（OTA）訂購服務外，她亦見經微信跟蹤及搜尋酒店早餐的客人比率甚高，反映顧客對資訊搜尋的體驗講求愈趨精細，並且著重飲食的體驗。隨著大灣區的發展，加上周邊的鐵路及大橋相繼建成，她預期有望為澳門的旅遊市場進一步增值。

麥儷珍續指，該酒店自2012年開張，已在內地旅客市場爭取到顯著份額。隨着金沙城中心將打造成「倫敦人」，喜來登亦會隨之迎來新變化，並就酒店大堂及房間的改動籌劃，但是她認為，當中最重要的訊息，還是透過度假區內所提供娛樂、會展等配套，繼續吸引顧客再臨。

度假區增設配套 開拓客源

她更見到，家庭客市場會繼續表現強勁，訪客已不純粹是夫婦，而是一家大小，因此酒店需要配備小童沐浴設施並可負擔的家庭套房，亦配備多個泳池供享家庭樂，及參加酒店所屬渡假區的巡遊活動，甚至可以參加繪畫班。

相關字詞﹕麥儷珍 喜來登大酒店 倫敦人 金沙城中心

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