理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳

半年回報8% 人均賺1.76萬

以強積金成員總數4,274,500人、及截至3月底強積金總資產8933億元計算，6月份人均賺7962元，上半年人均賺17,617元。但需留意這是平均數字，每人的回報率需視乎各自選擇的投資組合而定。

6月份表現最好的基金類別為中國股票、香港股票及大中華股票基金，回報分別為6.39%、6.33%及6.13%。美股基金亦有6.06%回報，歐洲股票及環球股票基金分別升5.8%及5.54%。回顧上月，僅中人壽一隻保證基金出現負回報。而表現最好的強積金基金，為永明的兩隻港股基金，分別升7.71%及7.66%，跑贏恒指的6.1%。

但強積金屬長期投資，不能單靠個別月份的回報而作決定。總結上半年，表現最好的則是美國股票基金，累計回報17.92%，其次為歐洲股票基金 的13.61%，環球股票基金為12.48%。港股基金累計升11.7%，跑輸歐美股票，但跑贏恒生指數。中國股票基金較為失色，半年升9.34%。

若總結近一年，港股基金及中國股票基金均見紅，表現最好的是美國股票基金，累升6.24%，環球債券基金亦累升4.89%。