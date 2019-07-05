新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售

明報記者 廖毅然

是次金管局將發行總值30億元的銀色債券，年期為3年，每半年派息一次，利率與通脹掛鈎，但同時保證回報為3厘，即如果通脹率低於3厘，債券持有人亦有3厘回報，如通脹率高於3厘，派息則與通脹率掛鈎。回顧過去3年，本港通脹率僅有兩個月份高於3厘（見圖），但銀債派息是以過去半年平均通脹率計算，據金管局資料，去年底發行的銀債目前派息一次，是按保證回報3厘派發。

匯豐：環球國債息急跌 3厘相對吸引

匯豐環球資本市場常務總監黃子卓表示，今年環球利率呈下行趨勢，可與銀債回報作對比的香港政府債券、外匯基金票據及美國國債都有所下跌，例如前兩者的息率從年初起至近日已下跌約0.5厘，目前10年期香港政府債券年息約1.6厘，10年期外匯基金票據約1.45厘，3年期再低0.2厘左右。因此，相比之下，銀債保留3厘的保證回報，他認為是相當吸引。

近日港元拆息急升，昨日一個月拆息升至2.99厘的11年高位。大行匯豐上月底亦把港元定存的最高年息加至兩厘以上。但黃子卓指出，拆息受新股因素影響出現短暫波動，預計不會持續高企。相比之下，銀債是連續3年保證有3厘回報，現時沒有銀行定存有此水平。

去年底發行的銀債獲超購一倍，申請者最多可獲8手。上海商業銀行執行副總裁兼財富管理業務總監莊希表示，因應近日市况，銀債要維持3厘的保證回報才能吸引長者認購。她指出，近年多了不少銀髮投資產品，長者多了選擇，因此難以預料銀債的認購反應。

是次銀債於7月10日（下周三）早上9時至7月18日下午2時接受認購；須注意債券不可重複申請，申請人如用個人戶口申請後再透過聯名戶口申請，亦會被視為重複申請而取消資格。