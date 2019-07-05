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銀保監：包商行危機已得到緩解

【明報專訊】中國包商銀行早前遭人行和銀保監接管，中國銀保監會副主席周亮昨出席國務院新聞發布會時指出，自接管以來曾一度有個別中小型銀行和金融機構出現短期的流動困難，但現已得到緩解。對於在去年接管的安邦集團，同為銀保監會副主席的梁濤則表示，集團至今已有逾1萬億元（人民幣‧下同）的資產已經或正在剝離。

包商行因出現嚴重信貸風險，在5月底遭人行和銀保監接管，並由建設銀行（0939）託管，為期一年。副主席周亮稱，該銀行的各項業務現時已回復正常，加上當局採取「果斷措施」，因此中小行所面對的困難和風險亦得到緩解。

採4措施監管安邦 萬億資產正剝離

被問及去年接管安邦的工作進展，副主席梁濤表示，當局採取了4項措施進行監管。先是「保穩定」，加強一線管控以確保現金流的安全，並維護保險消費者的合法權益。

其二是「瘦身」，即按市場化、法治化的要求，處置一些和保險主業協同性不強的海外資產和非核心金融牌照，當中超過1萬億的資產已經或正在剝離。

另外是通過「糾編」，糾正安邦錯誤的發展方式；梁濤指出，正持續降低集團主打的中短期產品規模和佔比，預計年底的佔比將不超過15%。其後則是「推動重組」，把集團回復正常經營。

中國銀保監會副主席周亮又稱，兩年來，累計處置不良貸款超過4萬億元人民幣，目前銀行業不良貸款率穩定在2%左右。

相關字詞﹕接管 安邦集團 包商銀行 銀保監

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