銀保監：包商行危機已得到緩解

包商行因出現嚴重信貸風險，在5月底遭人行和銀保監接管，並由建設銀行（0939）託管，為期一年。副主席周亮稱，該銀行的各項業務現時已回復正常，加上當局採取「果斷措施」，因此中小行所面對的困難和風險亦得到緩解。

採4措施監管安邦 萬億資產正剝離

被問及去年接管安邦的工作進展，副主席梁濤表示，當局採取了4項措施進行監管。先是「保穩定」，加強一線管控以確保現金流的安全，並維護保險消費者的合法權益。

其二是「瘦身」，即按市場化、法治化的要求，處置一些和保險主業協同性不強的海外資產和非核心金融牌照，當中超過1萬億的資產已經或正在剝離。

另外是通過「糾編」，糾正安邦錯誤的發展方式；梁濤指出，正持續降低集團主打的中短期產品規模和佔比，預計年底的佔比將不超過15%。其後則是「推動重組」，把集團回復正常經營。

中國銀保監會副主席周亮又稱，兩年來，累計處置不良貸款超過4萬億元人民幣，目前銀行業不良貸款率穩定在2%左右。