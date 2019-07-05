標普：內地需防信用卡債務膨脹

內地卡數6年漲逾6倍

標普指出，內地金融機構視無抵押消費貸款為新增長動力，但市場競爭迫使機構承擔更高的風險，在擴張階段看似有利可圖，但在周期轉變時將造成大量的信貸成本。儘管內地信用卡債務的基數相對較低，但過去6年信用卡債務上漲逾6倍多，預計未來兩年無擔保消費貸款將有每年20％增長。

標普認為，銀行或金融科技公司使用的信用評分和信用行為模型尚未經過內地消費者下行周期的全面測試，風險管理不足或經驗有限的新參與者和小型企業，可能積極爭奪消費貸款。但標普認為，銀行業仍有許多手法降低風險，例如加強信貸基礎設施及監管力度，現時多家主要銀行正調整其風險偏好以管理風險敞口。

料監管機構出招 降消費貸款市場風險

根據人行數據，2018年底信用卡逾期半年未償信貸總額789億元人民幣，佔信用卡應償信貸餘額的1.16%。標普預計，內地監管機構將開始採取行動，降低消費貸款市場風險，例如人行將繼續擴大其信用評級系統的覆蓋範圍，防止借款人「債冚債」，同時內地已就信用卡利率設定上限。