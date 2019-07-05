恒指倒跌59點 夜期高水68點

聚焦公用股 煤氣港鐵破頂

港股昨日全日成交總額724.34億元，較前日大減399.46億元，日間期指高水53點，報28,849點，進入夜期時段，歐洲股市稍為做好，但是在美股休市下，缺乏明顯方向，至昨晚近10時，夜期高水幅度只稍為擴大至68點，高見28,864點。

投資者除了追入相對落後的中國生物製藥（1177），搶高2.84%之外，避險及受惠於減息的公用股及房地產信託股亦向好，包括港鐵及煤氣創歷史新高，煤氣的市值首破3000億元，高見3019.43億元，大幅拋離市值達2125.37億元的母公司恒基地產（0012）。

燃氣股做好 新奧中燃升逾半成

房託龍頭股領展（0823）亦做好，微升0.1%並重返98元。投資者亦看好燃氣股，新奧燃氣（2688）及中國燃氣（0384）分別大升5.67%及5.56%。北水則轉為淨流出5.37億元。半新股中煙香港昨日大跌下，成交多達14.67億元。就算經昨日大跌，仍遠高於招股價4.88元。

涂國彬：月內購房託公用股有勝算

永豐金融研究部主管涂國彬指出，隨着市場預期美國有機會在今年內減息，加上貿易戰的影響拖累經濟放緩的情况持續，投資者最終會對股份更為揀擇，並且因應息口調低而偏向收息類的房託及公用股。恒指首季一度見30,200點之後，到第二季仍然未能夠突破30,000點，他預期在本月底前，投資者買入房託及公用股仍會有勝算。