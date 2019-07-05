證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動

明報記者 陳偉燊

企業融資界人士認為，證監會此舉阻嚇作用有限。獨立股評人David Webb更批評，證監會只是字面聲明，卻欠缺行動。

根據證監會的聲明，該會一直根據法例行使權力，及早介入涉及企業失當行為的嚴重個案，並發出關注函，提到有個案涉及欠缺專業獨立估值，例如純粹在公布上指出買賣代價是經公平磋商後釐定。同時董事只依賴賣方所作出的預測，估值師沒有任何盡職審查或其他跟進工作，估值師只按盈利預測或保證，以及特定倍數便訂定估值。該會又稱，發現收購項目存在盈利質素的問題，例如利潤率不合理地高於同業等。上市企業甚至在向股東呈列可比較公司時，只挑選那些具有較高交易倍數的公司等（詳見表）。

公共專業聯盟財經政策發言人甄文星表示，證監會今次行動，是繼兩年前發出有關企業交易及估值運用的指引後的延續，他覺得證監會愈做愈前線，想進一步爭取主動加強監管。

將內地資產轉售上市公司套現增加

另一有參與購併的企業融資界人士形容，他們近期曾經遇到問題個案，最終拒絕承接，並見到在內地「水緊」時，多了企業將內地資產轉售上市公司套取現金，在同業把關不嚴下，目睹問題個案增加，慶幸監管機構從嚴處理。

獨立股評人David Webb回覆本報時明言，證監會的聲明純粹字面工作，更需要的是行動，要將《上市規則》內關於收購及出售項目的披露要求，及對獨立非執行董事的選舉制度作改革。

Webb提到，對收購及出售標的項目的財務披露，不能夠再像目前般只披露「純利」及「淨資產」，原因是「純利」經常被物業價值重估或一次過買賣盈虧所扭曲，「淨資產」亦受到分屬無形資產的商譽影響而漲價，因此應該將無形資產項目抽出，及要在須予披露及主要交易的披露上，將標的項目之全面收入報表及資產負債表臚列。

Webb：應披露交易實益擁有人身分

David Webb更建議，《上市規則》需要去將買、賣方的實益擁有人身分披露出來。同時建議改革制度，只讓獨立股東投票選出獨立非執行董事，加強監察作用。