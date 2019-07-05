五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成

兩美元票據價先跌後回穩

雖然新城發展前晚發出通告與王振華「割席」，宣布他因「個人原因」被刑事拘留，董事會已決定王振華即時離任主席一職，並由非執董、王振華兒子王曉松接任，但未能阻止股價止瀉。新城發展昨日收報7.19元，跌10.57%；新城悅收報5.7元，跌13.11%。不過新城發展今年發行的兩筆美元票據則先跌後回穩，2023年到期的票據價格曾跌至87.133，後回升至91.077水平；2021年到期的票據則在跌至95.447後反彈至97.227。

案件在內地則繼續發酵，五大官媒也齊齊強硬表態。《人民日報》連發兩條微博，提出「是猥褻還是強姦」、「是否存在病態利益鏈」及「疑犯有無性侵女童前科」三大提問，強調必須就「慣犯」和「產業鏈」的方向徹查。新華社亦在微博發表類似觀點，強調「法律面前人人平等」、「必須依法嚴懲，決不手軟」。央視亦稱必須依法嚴懲，否則無法平民憤，也難以起到以儆效尤的震懾作用。

此外，中宣部旗下《光明日報》從法律角度分析，指出如查明有罪應從重從嚴，依法律「上限」處罰。中央政法委的《法制日報》更進一步質疑，前日下午正當輿情四起，相關報道卻瞬間被刪，質疑是否有人因為「身家數千億、擁有眾多社會頭銜」，就意圖「操縱輿論、顛倒黑白、混淆視聽」。

傳官員曾下令「所有人」刪除報道

王振華涉猥褻女童是由上海媒體《新民晚報》前日披露，其後另一內地媒體《界面新聞》則從上海公安證實消息，但當消息陸續傳開後，兩間媒體的報道卻被刪除，原因不明。後來社交媒體上流傳一幅截圖，內容是聲稱上海市委宣傳部新聞處副處長陸一波通知「所有人」刪除王振華的報道，但截圖真偽未能證實。