經濟
下一篇 上一篇

百威45倍PE招股 CEO：貴得有理 拆息續升 券商料孖展息達4厘

【明報專訊】今年全球最大型新股、啤酒公司百威亞太（1876）今起招股，入場費4747.36元，集資最多764.47億元，公開發售佔38億元，是香港近9年來集資額最龐大的新股。「巨無霸」新股登場，港元拆息（HIBOR）昨日全線抽升，與百威招股時間匹配的兩星期HIBOR更升至逾3.5厘，創2018年10月以來新高。有券商預計，受HIBOR急升影響，百威孖展息或高見4厘，是近年新高。

明報記者 蕭嘉聰

雖然散戶行要在今日才決定散戶孖展息率，不過信誠、耀才及輝立3間證券行已分別借出2億、2億及3億元，預留孖展額度合共逾450億元，其中耀才最高可應付200億元，信誠約150億元，輝立亦有逾100億元。另外，大新銀行亦提供百威亞太的新股貸款，貸款50萬至500萬元的年利率為3.85厘。

3證券行共預留450億孖展額度

耀才證券行政總裁許繹彬預計，百威的孖展息或高見4厘，是近年新高。但他認為，百威有名氣並非等同招股表現良好，因集資額大令股價難炒上。輝立證券企業融資經理陳英傑亦稱，百威孖展息最少在3厘以上，不過有信心該行預留的100億元可以爆滿，認為孖展息高只屬於心理因素，未必影響招股反應。信誠證券聯席董事張智威表示，近日一直有客戶查詢百威的招股細節，建議有興趣人士可孖展「落飛」，因知名度高，相信有基金認購，反應良好下首日升幅有望達雙位數。

百威亞太今次招股市盈率（PE）約38.5倍至45倍，較在港上市的同業潤啤（0291）、青島啤（0168）更高。集團執行董事兼首席執行官楊克（Jan Craps）認為，旗下業務遍及已發展及發展中國家，與其他公司業務不相同，在高檔啤酒市場地位領先，難以直接比較，定價溢價（premium）合理，投資者反應亦良好。據中泰證券報告，百威旗下的科羅娜（Corona）及福佳（Hoegaarden）每公升售價為24元人民幣，較青島啤主品牌「青島」10至15元人民幣更高。

分析：行業龍頭 擁定價權

軟庫中華分析師謝承志認為，百威亞太已是行業龍頭，雖然潤啤及青島啤在中國的市佔率較高，不過高端及超高端啤酒而言，百威亞太有絕對定價權，就如茅台在白酒的地位，有望再推高產品定價，集團的增長快速，市盈率較高亦合理。

楊克指出，區內仍有很大發展空間，例如日本及東南亞，集團在當地規模仍未達至第一、二位，而且區內有不少強勁本地品牌，既有收購機會，亦有可能共同合作。他認為，啤酒行業具防守性，不受經濟增長放緩影響，旗下高端啤酒在中國銷售仍錄中單位數增長，超高端品牌更有雙位數增長。

百威今次招股未有引入基礎投資者，聯席保薦人摩根士丹利表示，今次招股是全球性，投資者希望股票流通量高，引入基礎投資者會對此有負面影響。

相關字詞﹕基石投資者 許繹彬 百威亞太 摩根士丹利

上 / 下一篇新聞

「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬
「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬
話你知：佳源伙波叔去年購住宅部分
話你知：佳源伙波叔去年購住宅部分
天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬
天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬
觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔
觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔
金鑽璽2038萬易手 7年勁蝕1228萬
金鑽璽2038萬易手 7年勁蝕1228萬
銀行結餘僅剩540億 拆息更波動
銀行結餘僅剩540億 拆息更波動
能否快速納恒指 視乎「外國公司」定義
能否快速納恒指 視乎「外國公司」定義
李小加︰要把阿里百度帶回家
李小加︰要把阿里百度帶回家
五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成
五大官媒狂轟 新城再瀉逾一成
王振華A股公司三成股權已抵押
王振華A股公司三成股權已抵押
內房上月銷售勝預期 恒大賣樓568億
內房上月銷售勝預期 恒大賣樓568億
證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動
證監關注8類併購失當行為 稱有需要會介入 Webb批欠實際行動
甄文星：被判罰款個案屬少數
甄文星：被判罰款個案屬少數
恒指倒跌59點 夜期高水68點
恒指倒跌59點 夜期高水68點
標普：內地需防信用卡債務膨脹
標普：內地需防信用卡債務膨脹
銀保監：包商行危機已得到緩解
銀保監：包商行危機已得到緩解
新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售
新銀債維持3厘保證回報 每手萬元總規模30億 下周三起發售
理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳
理柏：6月MPF平均回報3.8% 5個月最佳
盛松成：人幣穿7機會微
盛松成：人幣穿7機會微
金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源
金沙喜來登看好「倫敦人」中國客源
資金抽緊 港元債規模按月削半
資金抽緊 港元債規模按月削半
拉加德掌歐央行料偏鴿 資金湧債市 德10年債息破天荒見負0.403厘
拉加德掌歐央行料偏鴿 資金湧債市 德10年債息破天荒見負0.403厘
波音撥款7.8億 支援兩宗737 MAX空難家庭
波音撥款7.8億 支援兩宗737 MAX空難家庭
沃爾瑪拓電商遇挫 Jet料錄78億巨虧
沃爾瑪拓電商遇挫 Jet料錄78億巨虧
回應日本半導體限制 韓國：將採反制措施
回應日本半導體限制 韓國：將採反制措施
張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展
張兆聰：百威小注無妨 不宜借孖展
力伍：茅台雖好 不可貪杯
力伍：茅台雖好 不可貪杯
盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗
盧駿匡：恒指現升軌 七翻身應驗
技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
技術取勝：中國燃氣28.5元重要支持
劉思明：燃氣股掃除不明朗 北控可追落後
劉思明：燃氣股掃除不明朗 北控可追落後
周顯：內地股民眼中的「港股」
周顯：內地股民眼中的「港股」
譚新強：聯儲局真可憐 唯一決定是減多少
譚新強：聯儲局真可憐 唯一決定是減多少
湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪
湯文亮：別人不恐懼 我不敢貪婪
澳洲連環減息 吸筍盤良機 中國移民增單獨置業潮 支持悉尼墨爾本樓價
澳洲連環減息 吸筍盤良機 中國移民增單獨置業潮 支持悉尼墨爾本樓價
「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高
「捐窿捐罅」無人機 小眾定位單價高
藍牙揚聲器 功能多取勝 4年熱賣逾150萬部
藍牙揚聲器 功能多取勝 4年熱賣逾150萬部
將推WiFi版 配升級顯示屏
將推WiFi版 配升級顯示屏