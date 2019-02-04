百威45倍PE招股 CEO：貴得有理 拆息續升 券商料孖展息達4厘

明報記者 蕭嘉聰

雖然散戶行要在今日才決定散戶孖展息率，不過信誠、耀才及輝立3間證券行已分別借出2億、2億及3億元，預留孖展額度合共逾450億元，其中耀才最高可應付200億元，信誠約150億元，輝立亦有逾100億元。另外，大新銀行亦提供百威亞太的新股貸款，貸款50萬至500萬元的年利率為3.85厘。

3證券行共預留450億孖展額度

耀才證券行政總裁許繹彬預計，百威的孖展息或高見4厘，是近年新高。但他認為，百威有名氣並非等同招股表現良好，因集資額大令股價難炒上。輝立證券企業融資經理陳英傑亦稱，百威孖展息最少在3厘以上，不過有信心該行預留的100億元可以爆滿，認為孖展息高只屬於心理因素，未必影響招股反應。信誠證券聯席董事張智威表示，近日一直有客戶查詢百威的招股細節，建議有興趣人士可孖展「落飛」，因知名度高，相信有基金認購，反應良好下首日升幅有望達雙位數。

百威亞太今次招股市盈率（PE）約38.5倍至45倍，較在港上市的同業潤啤（0291）、青島啤（0168）更高。集團執行董事兼首席執行官楊克（Jan Craps）認為，旗下業務遍及已發展及發展中國家，與其他公司業務不相同，在高檔啤酒市場地位領先，難以直接比較，定價溢價（premium）合理，投資者反應亦良好。據中泰證券報告，百威旗下的科羅娜（Corona）及福佳（Hoegaarden）每公升售價為24元人民幣，較青島啤主品牌「青島」10至15元人民幣更高。

分析：行業龍頭 擁定價權

軟庫中華分析師謝承志認為，百威亞太已是行業龍頭，雖然潤啤及青島啤在中國的市佔率較高，不過高端及超高端啤酒而言，百威亞太有絕對定價權，就如茅台在白酒的地位，有望再推高產品定價，集團的增長快速，市盈率較高亦合理。

楊克指出，區內仍有很大發展空間，例如日本及東南亞，集團在當地規模仍未達至第一、二位，而且區內有不少強勁本地品牌，既有收購機會，亦有可能共同合作。他認為，啤酒行業具防守性，不受經濟增長放緩影響，旗下高端啤酒在中國銷售仍錄中單位數增長，超高端品牌更有雙位數增長。

百威今次招股未有引入基礎投資者，聯席保薦人摩根士丹利表示，今次招股是全球性，投資者希望股票流通量高，引入基礎投資者會對此有負面影響。