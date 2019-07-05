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觀海崇庭洋房1.8億 貴絕大埔

【明報專訊】社會仍受政治事件影響，二手交投依然淡靜，惟市場有個別屋苑錄得高價成交。其中大埔滘觀海崇庭有洋房以1.8億沽出，貴絕大埔。另旺角居屋海富苑亦有高層戶以實呎1.93萬元易手，為全港資助房屋次高。

大埔滘觀海崇庭有洋房，以大埔區內屋苑式洋房新高價成交。據代理透露，大埔公路4883號觀海崇庭D號洋房，實用面積4223方呎，5房5套間隔，外連約3354呎花園及私人泳池，新近以1.8億元售出，實呎約42,624元，成交價為區內屋苑式洋房新高。原業主2010年9600萬元買入洋房，持貨9年，帳面獲利8400萬元或88%。

海富苑實呎19336元 全港居屋次高

公營房屋造價繼續向上。市場消息指出，旺角海富苑海寧閣高層10室，實用面積211方呎，以408萬元於自由市場沽出，實呎19,336元，成交呎價為本港居屋次高。原業主於2015年11月以268.8萬元（已補地價）購入，持貨逾3年半，帳面獲利139.2萬元或52%。

資料顯示，全港居屋最高呎價為何文田冠熹苑高層10室，單位實用面積同為211方呎，曾於去年8月以420萬元易手，實呎19,905元。

太古城本月開齋 兩房960萬易手

十大屋苑方面，鰂魚涌太古城錄得本月首宗二手成交。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城錄得本月首宗成交，位於太古城智星閣中層E室，實用面積502方呎（建築面積600方呎），兩房間隔，以960萬元易手，實呎19,124元。原業主1981年11月59.3萬元買入，持貨38年，帳面獲利900.7萬元或超過15倍。

比墅2178萬沽 8年實蝕離場

另大埔比華利山別墅再錄明賺暗蝕個案。據悉，比華利山別墅1期溫莎道雙號屋，實用面積1902方呎，最新以2178萬元獲承接，實呎11,451元。原業主2011年2078萬元買入，持貨8年，雖然帳面獲利100萬元或4.8%，不過扣除使費等料屬蝕讓離場。

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