天鑽加價加推180伙 折實均呎1.49萬

今次加推的天鑽6號價單，涉及180個單位，平均實呎18,266元，扣除最高18.5%優惠後，折實平均實呎14,886元，比今年1月首張價單折實均呎12,800元高逾16%，是次加推價單折實價由614.9萬至1226.7萬元，實呎12790至18073元，中海外地產董事總經理游偉光表示，項目累售950伙，套現約72.5億元，新一批單位即日起收票，最快下周發售。

部分加價4%至5% 最快下周發售

游續稱，新推單位包括部分首推的3座天鑽大宅，另有62個特色單位，撇除座數等因素，實際加價約4%至5%。若參觀新舊價單，最新推出的7座5樓H室，實用617方呎，現折實價833.7萬元，對比1月份推出的7座3樓H室折實價794.9萬元高出4.88%，若扣除樓層因素，預料實際加價幅度約4%。

另外，會德豐（0020）將軍澳日出康城MALIBU連錄兩宗撻大訂，發展商隨即加價重推，其中實用552方呎的2B座15樓B室，原於去年3月以759.8萬元售出，買家最終撻訂，若以樓價一成計，料損失近76萬元，發展商把有關單位定價，由去年3月967.8萬元調升至最新1043.7萬元，加價7.8%。

維港頌售罄 昨沽最後兩伙

豪宅盤方面，長實（1113）北角維港頌自2017年4月推出至今超過兩年，全盤378伙終告售罄，成交紀錄冊資料顯示，項目昨日再以招標形式售出兩伙，其中8座33樓A室，實用1322方呎連390方呎天台，以6580萬元售出，實呎49,773元，另一伙則是8座32樓A室，實用同為1322方呎，成交價6075.1萬元，實呎45,953元。

西安客付2302萬辣稅購嘉匯

另嘉華（0173）啟德嘉匯1座37及38樓B室頂層複式單位，連1車位上月以7675.5萬元售出，成交價創屋苑次高，土地註冊處顯示，買家以香港金橙投資有限公司作登記，即須付樓價三成辣稅，涉約2302萬元，公司董事姓王，報住西安市蓮湖區。該單位實用2193方呎、連632方呎平台，實呎3.5萬元。