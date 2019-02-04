「龍牀盤」加推36伙 個別劈價三成 折實均呎1.49萬 128呎入場費174萬

明報記者 林可為

項目最細實用128方呎開放式戶折實近174萬元入場，亦為3年來入場門檻最低的新盤單位。鄧成波兒子、陞域集團主席鄧耀昇回應查詢時指出，集團對本港樓市前景有信心，菁雋以貼市價重推，相信會受歡迎。

雖然社會氣氛因《逃犯條例》修訂問題空前緊張，但上月底推出的新地（0016）屯門新盤御半山II期、永泰（0369）OMA OMA銷情均不俗，上周六開售的將軍澳日出康城GRAND MONTARA，全盤504伙更全數售罄，相信是菁雋重新出擊的誘因。

3年來最平入場新盤

菁雋去年底以平均實呎近1.7萬元推出首批單位，惟首輪開售至今僅沽兩伙，屬近年銷情最慘淡新盤；項目新推的36伙，實用128至227方呎，屬開放式及1房戶，平均實呎19,102元，其中面積細絕近年新盤的128方呎單位屬首度登場。有別去年不設折扣，賣方是次提供最高22%直減折扣；包括即供60日付款15%折扣、大灣區置業2%折扣、稅項3%折扣、特別2%折扣，整批折實均呎1.49萬元。

個別單位較同區公屋更平

扣除22%折扣後，菁雋128方呎戶折實入場費173.78萬元（7樓31室），是南豐2016年7月推出屯門豐連、以197萬元入場費作招徠後，3年來最平新盤入場費；折實最貴360.59萬元（12樓19室、實用227方呎）。菁雋是次有13伙實用128至141方呎開放式戶，折實入場費低於200萬元，比同區個別已補價公屋還低。資料顯示，良景邨5月有實用153方呎開放式戶，於自由市場以219萬元售出、實呎1.43萬元。

另菁雋是次重推，個別單位減價達兩至三成，以新推9樓31室為例，實用128方呎開放式戶，折實實呎14,326元；而去年底1號價單的9樓32室，同屬向東望樓景（同為開放式戶、實用131方呎），呎價21,756元（沒提供折扣），意味新價單單位呎價賣平34%。另萬科掃管笏上源新錄2宗成交，其中1A座19樓A室，實用357方呎，成交價521.3萬元、實呎1.46萬元；項目去年底推出至今累售961伙。