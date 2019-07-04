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恒大總裁1.56億購柏傲山複式

【明報專訊】香港豪宅繼續為內地豪客追捧；據土地註冊處資料顯示，新世界（0017）旗下已屆現樓的天后柏傲山，於6月售出的第6座32及33樓、實用面積2835方呎複式A室，成交價1.56億元，登記買家夏海鈞（XIA HAI JUN），與內房中國恒大（3333）副主席兼總裁夏海鈞名字相同，料為同一人。

資料顯示，上述柏傲山複式單位， 附連3個車位售出，單位折合實呎逾5.5萬元，該單位亦是樓盤最後一伙可售的一手單位。值得一提的是，上述單位曾於5月以1.51億元售出，惟買家其後撻訂，事隔一個月單位再賣貴500萬元或3.3%。

新世界同系元朗瑧頤昨連沽4伙，其中23樓A2室兩房戶，實用437方呎，以723.5萬售出、呎價16,556元，成交價創項目新高；另有大手客以863.4萬買入8及9樓的A6室兩伙，均為實用230方呎的開放式戶。

朗濤料短期獲批預售

另鷹君（0041）大埔白石角朗濤，市場預計短期內獲預售樓花同意書；項目涉723伙，涵蓋1房至4房，實用面積約350至2000方呎，主打兩房戶。

新盤銷售方面，中海外（0688）年初推出至今累沽約950伙的大埔山塘路天鑽，今日將向傳媒開放全新示範單位，市場消息指發展商有機會推出特色戶應市。

地產建設商會新盤招標新指引6月落實執行後，數個新盤加推單位招標；億京大埔白石角海日灣II，加推5伙特色戶於7月8日至8月30日招標，其中5座20樓C室，為實用面積243方呎連天台特色戶，2伙第10座地下連花園特色戶分別626及732方呎，另2伙第2座17、18樓複式大戶，實用2824及2828方呎。

瑧頤兩房723萬創新高

百利保（0617）和富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪‧山峯，亦上載新銷售安排，加推3伙實用面積1500餘至3300餘方呎的連花園特色戶，於7月5日至31日招標。

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