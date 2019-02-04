康盛3房自由市場635萬沽 屋苑新高

香港置業分行高級聯席董事林健偉表示，上述康盛花園2座高層C室，屬於實用面積592方呎3房間隔，新近以635萬元（已補地價）沽出，實呎10,726元，成交價創屋苑自由市場新高；原業主早於1988年7月以綠表價約36.4萬元購入，持貨31年，料扣除補價後仍然獲利豐厚。

灝景灣3房18年升值近3倍

將軍澳同區私樓新都城，亦錄極低層兩房戶易手，原業主持貨4年帳面勁賺七成；利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，上述新都城第3座極低層G室，實用面積364方呎2房戶，原業主減價7萬元後，以668萬元售出單位，實呎18,352元；原業主2014年6月以396萬元購入單位，帳面賺272萬元，單位4年升值約70%。

青衣指標屋苑灝景灣亦錄高價成交。中原分行經理楊麗珍表示，上述灝景灣11座高層A室，實用面積778方呎，屬3房連套房間隔，可望海景，以1488萬元獲同區客承接，實呎19,126元；原業主2001年9月以407.1萬元買入單位，持貨近18年，帳面獲利逾1080萬元，物業升值2.7倍。

資料顯示，灝景灣有3房戶6月曾以1668萬元易手，成交價屬屋苑新高，即是次成交價與高位仍相距180萬或11%。

市場再錄銀主盤拍賣成交個案。忠誠拍賣行表示，沙田顯徑邨顯富樓高層5室，實用面積385方呎，原於自由市場開價338萬元，現通過拍賣，最終以437萬成交，實呎11351元。

九龍塘屋地4億易手 呎價6萬

另市場消息稱，九龍塘雅息士道14號屋地，最新以近4億元售出，物業佔地10,925方呎，地積比0.6倍，以可建樓面6555方呎計，每方呎樓面地價約6.1萬元；原業主於2005年以6800萬元購入，持貨14年帳面獲利3.32億元，帳幅4.9倍。