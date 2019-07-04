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國際建投再賣產 南區商廈叫6.5億 位處黃竹坑 公司總部所在

【明報專訊】自今年3月海航把手頭上的國際建投（0687）出售予黑石（Blackstone）後，國際建投近期連環變賣在港的資產，繼上月蝕讓逾億元、出售持有的上環CentreHollywood全幢商廈後，連集團總部所在的港島南區黃竹坑One Island South全層寫字樓，最新亦於市場上放售，叫價約6.5億元。

明報記者 林尚民

據負責銷售代理的戴德梁行表示，今次放售之物業，為黃竹坑香葉道2號One Island South 20樓全層寫字樓，面積29,526方呎，物業可作交吉出售、亦可以股權形式交易（即市場俗稱的賣殼），亦可商議售後租回，以現時意向呎價2.2萬元計，意味整個物業的意向價接近6.5億元。

樓面近3萬呎 意向呎價2.2萬

資料顯示，上述物業是由國際建投前身泰昇集團於2011年3月，向發展商會德豐（0020）以約2.037億元一手購入，即最新放售價較8年前高4.46億元，若成功以意向價6.5億元沽出，帳面賺幅約2.2倍。

戴德梁行項目租售策略部執行董事朱寶珊表示，One Island South坐落未來黃竹坑港鐵站上蓋項目之旁，該項目首3期推出至今已吸引多間大型發展商入標爭奪，反映市場對黃竹坑的前景充滿信心。

持貨8年 成功售出帳賺兩倍

事實上，自從海航於3月把國際建投出售予黑石後，國際建投已非首次出售所持物業，上月底就將持有的上環荷李活道151號的CentreHollywood全幢寫字樓，以5.95億出售予英皇國際（0163）；項目為一幢樓高26層商業大廈，以總建築面積約32,727方呎計，呎價約1.81萬元，該收購預計於今年8月19日或之前完成。

資料顯示，國際建投是於今年2月以7億元購入有關項目，4個月帳面已蝕1.05億元，蝕幅約15%。

上月蝕讓上環商廈予英皇

至於國際建投近年在港最矚目變賣資產，必然要數到今年2月以68.89億元售予會德豐的啟德1L區2號地皮，作價分兩部分，包括代價39.12億元及銀行貸款29.77億元，雖然國際建投於2017年3月以74.405億元投得該地皮，帳面虧損至少逾5億元，但公司估計是次交易的虧損為7.4億元。

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