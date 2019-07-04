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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：輸入外勞 才可創造就業

【明報專訊】有經營食肆老友打算結業，理由不是生意不好、租金太貴，而是請唔到人，老友兩公婆不時要落手落腳做，當然不是收銀那麼簡單，而是洗碗洗碟。老友話仔大女大，全部都有一份好工，根本唔希望他們咁辛苦，所以，結業後打算周遊列國，享受人生。我聽到都非常開心，不過老友說，唯一難題就是有一班跟了他多年老伙記，結業之後都不知道做什麼，所以，這亦是他遲遲未肯結業的原因。

政府公布最新失業率數字，依然維持在2.8%，有很多評論員話，由於失業率處於低水平，所以樓價是不會下跌。其實，兩者的關係不大，但如果失業率長期維持在低水平，代表做生意的人愈來愈難請人，最後就會好似我老友一樣結束生意，一班本來有工作的人就會失業。雖然有人話失業率非常低，他們不難搵到工作，理論上是沒有錯，但薪金可能要大幅降低。如果要令到那一班人不用失去工作，政府可以考慮放寬輸入外勞，只有輸入外勞，不但可以保住一些人的工作，還可以創造就業機會。

有工無人做 吉舖漸多

現在市面上空置的舖位多了很多，有很多人認為是經濟轉壞，其實這只是其中一個原因。事實上，有不少打算開食肆或做其他生意的人，當他們策劃生意的時候，發覺最難解決就是人力資源問題，請唔到人就乜都做唔到，一般人認為輸入外勞剝削了本地工人的就業機會，或者令到他們的工資下降，所以，就算不同政見的勞工團體都一致反對。其實他們有所誤會，輸入外勞其實是保障工人的工作機會，當經濟轉壞，首先要解顧的當然是外勞，就好似落葉一樣，一定會有一些樹葉首先凋謝，但那些樹葉並非沒有作用，在生長過程中，那些已凋謝的樹葉以光合作用為整棵樹提供了不少養分，令到整棵樹更加強壯，可以捱得過寒冬。

所以，輸入外勞更加有利香港經濟發展，唔知點解咁多人反對，古人話人非草木，在香港應該是人不如草木。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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