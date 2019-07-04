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周顯 投資二三事

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周顯：無啦啦 整笪疤

【明報專訊】日前同一位拿了香港身分證的內地大亨食飯，講起了《逃犯條例》，他說他住在一個很多內地富豪居住的屋苑，有兩個好熟的鄰居剛跑掉，一個帶走一百億元，另一個帶走幾十億元，相信永不回來。

我說，你間屋苑我都識得有人住呀，好似呀邊個，我去過佢屋企𠻹。他說，阿邊個其實也是逃犯，一旦條例通過，他也只有走投。我說，哎呀，我睇咗唔少有關佢嘅新聞，難以想像佢居然都係逃犯。

我對《逃犯條例》的立場，是事不關己，己不勞心，不過覺得有點無嗰樣整嗰樣，無啦啦整笪疤啫。他說，其實佢做內地生意，成日返大陸，有沒有條例都隨時拉得，對佢也沒有影響，不過就是不喜歡這條例，因為影響了太多朋友。

水清無魚 講就容易

至於香港變成了「逃犯天堂」的指控，我說，這麼多年來，香港和瑞士一樣，都是洗黑錢天堂，如今美國搞反恐又捉逃稅，整了一個FATCA，美國以外的各國也搞了一個CRS，互相通報，搞到香港已經無法賺到洗黑錢的錢了，如果連逃犯也無法收留，咁香港還有什麼好撈的？

這就是水清無魚的道理，不過講就容易，做起上來，好多人都不明白，你看證監捉賊，人人拍手掌，就知道捉賊究竟有幾咁振奮人心了。我不禁去想，如果《逃犯條例》修訂後真的能夠引渡陳同佳，不知有沒有這麼多人反對呢？（我一貫以來的立場，是反對為拉一個人而立一條法，這是完全違反法治精神。）

[周顯 投資二三事]

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