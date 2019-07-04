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劉思明：港股大漲小回 地產股買盤積極

【明報專訊】港股經過周二的大漲後小回，除了科網股外，整體回吐壓力不大，市場只是缺乏焦點。

恒指昨低開後最多跌154點、低見28,721點回穩，收報28,855點，跌20點或0.07%；國指跌0.54%。大市成交804億元，低於60天平均一成半。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.34%、0.05%，整體表現牛皮。據《明報》港股數據庫，升跌比率43比57，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份近一成；陽燭對陰燭為45比55，大市略為偏淡，但買賣盤均沒有明顯優勢。

本報數據庫追蹤的30個行業，有七成下跌，周二急升半成的科技器材有回吐，跌逾2%，為表現最差行業，其次能源業、軟件服務跌1.17%及0.96%，反映行業沒有明顯沽壓。事實上，大部分行業的變動不大，上升行業中，地產相關升1.09%表現已最強，緊隨的房託基金升不足1%。

恒地初現突破 走勢稍佳

本地地產股新世界（0017）、恒地（0012）於今年第一季及第二季初先後發力，近半年計表現相若；不過，新世界已逼近12.8至13元阻力，恒地則升穿43.5元高位阻力，初現突破，後者走勢稍佳。近月表現低迷的收租股有轉穩迹象，其中九龍倉置業（1997）昨升逾2%表現最強，短線轉好，但料於上望57元有較大阻力。

倘反彈未重上9元 新城宜先沽

本地地產股之外，內房及物業管理股的買盤亦不俗，萬科（2202）、富力（2777）、雅居樂（3383）、雅生活服務（3319）均見買盤支持，惟新城發展（1030）董事長傳涉及風化案，股價急挫逾兩成，拖低行業表現。強勢的新城大逆轉，上周提到該股10天線為重要支持，昨天一下子跌穿，險守8元；若沒有持貨，宜作觀望，若來不及沽貨的，則以低收8元離場，或反彈未重上9元先行沽出。上周談到潤地（1109）上升動力增強，走勢對辦，依然可取。

微創醫療6元可吸 5.6元止蝕

製造銷售骨科、心血管介入、心律管理等醫療器械的微創醫療（0853），由沿10天線穩步上揚到昨天升勢加快，短線有望挑戰50天線約6.5元或以上水平。早前公司完成旗下微創電生理增資及股份轉讓，而申請分拆心脈醫療科技於上海科創板上市已獲中證監通過，有助改善財務狀况及加速業務擴張，支持股價表現。不過，微創6.8至7元料有沽壓，可於10天線約6元附近吸納，並以連日低收10天線或跌穿20天線約5.6元止蝕，以提高值博率。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕微創醫療 內房 地產股 港股

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