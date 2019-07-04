張兆聰：內房股回升 中駿可博破頂

習特會後，美國總統特朗普指美國企業可向華為供應零部件，市場都以為禁令已獲解禁，但路透社報道，有美國高級官員本周向商務部職員發信指華為現時仍列於實體清單上，意味禁令依然有效，消息本身已利淡手機設備、5G、芯片等股份，市場也會擔心中美會否再次談崩。但港股對消息反應不大，友邦（1299）續破頂，連同本地地產股、房託等支撐大市。港股對壞消息有頗強抗跌力，是一個「牛信號」。

港股抗跌力強 可視為「牛信號」

習特會結果勝預期，本周初金價跌、債息升，但未幾又再逆轉。一個重要原因是歐盟委任鴿派的拉加德接任歐洲央行行長，消息公布後歐元兌美元先升後回，走勢反覆為主，始終美國聯儲局即將減息，雙方貨幣政策都趨於寬鬆、未見分歧；但歐洲多國債息進一步向下，法國國債收益率跌至負數，加入負利率之列，就算是西班牙10年期國債債息也只有0.2厘，歐洲多國股市都升破前高位，對於金價和金礦股也帶來頗強的支持。

中煙單日高位瀉五成 見頂機會大

中煙國際（6055）終於回落，高見28.5元後曾急挫至15.1元，最終跌3.4％報19.18元。半新股都是炒供求和氣氛，一來估值完全脫離基本因素，二來單日由高位暴瀉近50％，見頂機會大。但其他半新股表現不差，翰森製藥（3692）升6.7％創上市新高，東方教育（0667）亦升3％破頂。

昨日午後新城控股（1030）崩盤式大跌近24％，有報道指董事長王振華在上海涉嫌猥褻兩名分別9歲及12歲女童，已被上海公安採取強制措施。至晚上普陀分局官方微博證實一名王姓男子涉猥褻兒童被捕；集團則發公告指王振華因個人原因被刑事拘留。若狎童罪屬實，王氏的前途和事業可說已「玩完」，很難翻身，市場擔心的是集團高達3000億元（人民幣‧下同）的債務中，或會包括王氏維持大股東地位兼擔任董事長的條款，被拘捕甚至入獄就有違約風險。新城今市或有條件反彈，只是行業內估值低殘股份不少，毋須選擇如此高難度的對象。

新城博反彈難度高 中駿買盤動力強

以中駿為例，今年1月至5月，集團連同其合營公司及聯營公司累計合同銷售金額約268.13億元，累計合同銷售面積213.49萬平方米，同比分別增長55%和53%。集團今明兩年銷售目標，分別為700億元及1000億元，按今年首5個月進度，本年達標問題不大。此外，根據中指院統計，中駿上半年以194億元的總價位，名列拿地金額第24名，以拿地面積計則排第21名。期內新增土儲貨值接近830億元，連同本身土儲，2020年應可進入千億合約銷售俱樂部。但集團現時市值不足170億元，與銷售額、貨值比都是低估，股價自6月上旬見底後已回升達20％，可見買盤動力相當強，有條件和動力突破前高位。

[張兆聰 還看今朝]