梁志麟：無減息壓力 加元有支持

澳元受制0.7030 反覆回落

商幣方面，加拿大周五公布就業數據，投資者應更留意央行下周三公布議息結果，由於當地基本面大致平穩，5月份按年通脹更達到2.4%，因此預期當局維持利率不變，未來亦未見明顯減息壓力。對比其他主流國家已開始或即將減息，貨幣政策差異將支持加元跑贏其他貨幣，加上市場憧憬油組延長減產支持油價，料美元兌加元可跌穿2月低位至1.29水平。

近日澳元受惠於美元下跌，但始終減息壓力仍大，亞洲經濟又未見起色，料匯價受制於100天線0.7030後反覆回落至0.69水平。紐元技術上升穿0.6680阻力，確定雙底已見，短線於0.66至0.6750上落。

英鎊短線料1.25至1.28上落

市場已大致消化前外相約翰遜很大機會成為下任首相，在美元回穩下，料英鎊短線於1.25至1.28上落。歐元受制於3月高位1.1450，料短線於1.12至1.1350整固。瑞士今日公布6月份通脹數據，估計不會改變現時的寬鬆政策。雖然美元兌瑞郎由0.97反彈，但技術上仍處於下降通道，短線於0.9750至0.99上落。

日圓受到市場氣氛主導，市場對聯儲局的減息預期降溫，將打擊投資氣氛，利好避險資產日圓。美元兌日圓處於下降通道，料可反覆下試106.50。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]